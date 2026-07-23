Università: cattedrali di conformismo…l’opinione di Rita Faletti

C’era un tempo in cui l’università era il luogo del dubbio, del confronto, della curiosità intellettuale. Oggi sembra il luogo della certificazione ideologica. Non si discute: si aderisce. Non si argomenta: si sottoscrive. Non si cercano la verità o il sapere: si pretende la fedeltà. L’ultimo episodio arriva dalla Sapienza di Roma, dove un gruppo di docenti del Comitato per la Palestina ha chiesto ai candidati rettori di assumere, preventivamente, impegni politici precisi nei confronti di Israele, una sorta di patente morale per guidare l’ateneo. Naturalmente non c’è una norma che lo imponga, ma il messaggio è chiarissimo: chi aspira alla più prestigiosa università italiana deve prima dimostrare di professare la giusta fede geopolitica. È un’idea inquietante di università. Il rettore dovrebbe essere scelto per la sua capacità di garantire libertà di ricerca, pluralismo e autonomia, non per la sua conformità alle aspettative di un comitato militante. Dovrebbe tutelare anche chi dissente, chi difende Israele, chi rifiuta la retorica del “genocidio”, chi non accetta che docenti e studenti israeliani siano trattati come appestati per la sola colpa della loro nazionalità. La Sapienza, del resto, non è nuova a simili pagine poco edificanti. È la stessa università nella quale, nel 2008, Benedetto XVI fu costretto a rinunciare alla lectio inaugurale dopo la protesta di una parte di docenti e studenti. A Joseph Ratzinger, tra i grandi teologi del XX secolo, non fu notificato un divieto formale, fu semplicemente creato un clima tale da rendere impossibile la sua presenza. Anche allora si parlava di libertà. Quella di impedire agli altri di parlare. Purtroppo, la Sapienza non è un caso isolato, benché il più eclatante. Diversi atenei italiani hanno deciso di interrompere, sospendere o sottoporre a revisione i rapporti con università israeliane. L’Università di Pisa, Ca’ Foscari Venezia, le Università di Padova, Bologna, Firenze, Torino. Naturalmente ogni ateneo rivendica motivazioni etiche, peccato che l’etica diventi selettiva. Non risultano, infatti, analoghe campagne per interrompere i rapporti con università iraniane, mentre il regime degli ayatollah incarcera, tortura e impicca, finanzia i gruppi terroristici e arma milizie in tutto il Medioriente. Nessuna mobilitazione di massa contro gli atenei cinesi, nonostante Xinjiang, Tibet e Hong Kong. Nessun boicottaggio sistematico delle università turche dopo anni di repressione accademica, nessuna prova di purezza per Qatar o Arabia Saudita. L’indignazione sembra possedere uno straordinario senso dell’orientamento: sa sempre dove guardare e, soprattutto, quando voltarsi dall’altra parte. Il bersaglio è quasi sempre uno solo. Ed è proprio questa ossessione selettiva a rendere il fenomeno inquietante. L’Italia forse non è il Paese europeo con il maggior numero assoluto di aggressioni antisemite. Ma è certamente uno di quelli in cui l’antisemitismo ha trovato una delle maschere più rispettabili: quella del docente impegnato, del collettivo moralmente superiore, del boicottaggio presentato come virtù civile, dell’ebreo accettabile soltanto se prende le distanze da Israele. È questo il dato più vergognoso: l’odio non arriva più soltanto dalle frange estremiste. Si accredita nei dipartimenti, nei sindacati, nei festival, nelle redazioni e nelle piazze. Si presenta con il linguaggio dei diritti e finisce per negare diritti soltanto a una parte. Si proclama antifascista e riproduce il meccanismo più antico dell’intolleranza: indicare un popolo come colpevole in blocco. Se il luogo della discussione e della complessità è dominato dalla cultura del pregiudizio, della scomunica, degli slogan gridati nei cortei, se il dogmatismo, nemico dello spirito critico e della conoscenza, sostituisce il dibattito e trasforma il libero confronto in un tribunale che divide il mondo in puri e impuri, interlocutori e appestati, le università possono anche chiudere senza essere rimpiante. Bastano i social.

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