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Modica, fermato un presunto piromane: caccia ai complici sulla collina di Monserrato

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MODICA, 20 Luglio 2026 – Svolta decisiva nella lotta contro i roghi che negli ultimi cinque giorni hanno devastato il territorio modicano. La Polizia di Stato ha bloccato e fermato un uomo di origine magrebina, ritenuto il responsabile dei recenti incendi che hanno messo in ginocchio la zona. L’operazione è culminata sul costone roccioso della collina Monserrato, dove le forze dell’ordine sono intervenute per fermare l’azione criminale.
Il blitz è scattato quando gli investigatori sono riusciti a intercettare il gruppo in azione. Mentre il presunto piromane principale è stato bloccato dagli agenti, altri due complici sono riusciti a darsi alla fuga, dileguandosi rapidamente lungo la fitta vegetazione e i sentieri impervi del costone roccioso. Immediatamente è scattata una vasta caccia all’uomo che vede impegnate diverse pattuglie per stringere il cerchio attorno ai fuggitivi.
Secondo i primi elementi emersi dalle indagini, l’uomo fermato avrebbe agito sistematicamente nel corso degli ultimi cinque giorni, seminando il panico tra i residenti e distruggendo ettari di territorio. Gli inquirenti ritengono che il piromane non abbia agito da solo, ma si sia avvalso della collaborazione attiva di altri complici, i cui ruoli sono ora al vaglio degli investigatori.

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