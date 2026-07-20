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Tris di successi per il modicano Lorenzo Lorefice: trionfo ai campionati italiani CSEN e pass per i mondiali

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CATANZARO, 20 Luglio 2026 -Domenica da incorniciare per Lorenzo Lorefice. L’atleta modicano è stato tra i grandi protagonisti della rilevante competizione nazionale di bodybuilding, “Ercole dello Ionio”, a Catanzaro, valevole come campionato italiano e passaporto fondamentale per la Federazione CSEN.
Salendo su un palco di altissimo livello, Lorefice ha confermato l’eccellenza della sua preparazione fisica e la determinazione che lo contraddistingue, centrando ben tre prestigiosi piazzamenti in differenti categorie.
Il talento di Modica ha conquistato una splendida seconda posizione nella categoria “fino a 70 kg”, sfiorando il gradino più alto del podio. A questo risultato si aggiungono il terzo posto nella categoria “juniores” e un eccellente quinto posto nella categoria “Classic”, a testimonianza di una versatilità e di una completezza atletica non comuni.
Una tripletta di medaglie e piazzamenti di assoluto rilievo che premia mesi di sacrifici, disciplina e duro lavoro in palestra, portando in alto i colori modicani in una vetrina sportiva di carattere nazionale. I risultati di Lorefice fanno salire il livello del bodybuilding siciliano, parimenti ai risultati conseguiti da un altro modicano, Lorenzo Ardita.

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