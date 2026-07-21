Monterosso Almo. Successo per “Le Radici del Gusto”: il gelato racconta l’Ibleide

Monterosso Almo, 21 luglio 2026 – Domenica 19 luglio Piazza San Giovanni ha ospitato “Le Radici del Gusto”, la seconda tappa di Sapori Ibleidi, con un pubblico numeroso fatto di cittadini e tanti forestieri arrivati dai paesi vicini.
Protagonisti assoluti i tre bar artigianali del paese che hanno trasformato le materie prime del territorio in vere e proprie esperienze di gusto: Bar Terranova, Caffè del Corso e Bar Capriccio. Per l’occasione il Caffè del Corso si è spostato da Piazza Rimembranza a Piazza San Giovanni, dove hanno sede anche i laboratori di Terranova e Capriccio. Niente coppette “banali”. Ogni gusto è stato un racconto degli Iblei:
– Gelato gastronomico al pomodoro, cipolla e basilico
– Funghi porcini con cioccolato di Modica e pistacchio
– Lamponi raccolti nei boschi di Monterosso e dei comuni limitrofi
– Amarene,!fiordilatte con frutti del territorio
– Ricotta con miele e cannella
– Gelato al torrone preparato solo con miele
– Il misterioso “gelato dell’amore”, con ingredienti segreti.
Innovazione e tradizione insieme in una proposta che ha stupito e convinto. Il gelato si è confermato così il miglior ambasciatore dell’identità iblea.
“Le Radici del Gusto” è il secondo appuntamento del progetto Sapori Ibleidi, promosso dall’Unione dei Comuni Ibleide e finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito di “Sicilia che Piace”. Un’iniziativa che punta a valorizzare i prodotti locali attraverso la creatività dei mastri gelatieri, unendo turismo e enogastronomia.