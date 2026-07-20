Marina di Modica. “Un mare che sorride: quando la consapevolezza ha il volto dei più piccoli”

MARINA DI MODICA, 20 Luglio 2026 – Una bambina del gruppo scout di “Modica 1”, Bianca Scifo, è arrivata prosso il Tortuga Beach di Marina di Modica con un disegno stretto tra le mani: un mare che sorride solo quando la plastica scompare.

“Ha scelto proprio noi per appenderlo – dicono orgogliosi i gestori – , come se questo angolo di costa potesse custodire il suo sogno.

In quel gesto semplice c’è tutto: la purezza, la speranza, la responsabilità che spesso dimentichiamo.

Oggi il nostro lido non è solo mare, sabbia e tramonti. È diventato un piccolo faro di consapevolezza, acceso da una bambina che crede che ogni gesto possa fare la differenza”.

E forse ha ragione la piccola scout modicana: la bellezza non è solo ciò che guardiamo, ma ciò che scegliamo di difendere.

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