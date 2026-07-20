  • 20 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Luglio 2026 -
Ambiente | Marina di Modica | Slider

Marina di Modica. “Un mare che sorride: quando la consapevolezza ha il volto dei più piccoli”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MARINA DI MODICA, 20 Luglio 2026 – Una bambina del gruppo scout di “Modica 1”, Bianca Scifo,  è arrivata prosso il Tortuga Beach di Marina di Modica con un disegno stretto tra le mani: un mare che sorride solo quando la plastica scompare.
“Ha scelto proprio noi per appenderlo – dicono orgogliosi i gestori – , come se questo angolo di costa potesse custodire il suo sogno.
In quel gesto semplice c’è tutto: la purezza, la speranza, la responsabilità che spesso dimentichiamo.
Oggi il nostro lido non è solo mare, sabbia e tramonti. È diventato un piccolo faro di consapevolezza, acceso da una bambina che crede che ogni gesto possa fare la differenza”.
E forse ha ragione la piccola scout modicana: la bellezza non è solo ciò che guardiamo, ma ciò che scegliamo di difendere.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube