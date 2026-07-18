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Pineta Monserrato. Il sindaco di Modica: “Non è il momento di speculare sull’incendio”

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MODICA, 18 Luglio 2026 – “Mentre c’è chi specula e si comporta come il peggiore degli avvoltoi, noi con gli assessori Piero Armenia e Samuele Cannizzaro, i dirigenti Fabio Bellaera e Saro Caccamo, il geometra Giorgio Scollo, insieme a Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile dell’area iblea con uomini e mezzi da Chiaramonte, Ragusa e Santa Croce Camerina, a tutti i volontari del nostro Gruppo Comunale Protezione Civile Modica, con i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, la   Polizia Locale Modica e la Forestale, lavoriamo e restiamo in costante contatto con la Prefettura per affrontare la difficile situazione dovuta al vasto incendio di Monserrato”. Sbotta il sindaco di Modica. Maria Monisteri, contro chi polemizza e addita responsabilità sul pauroso incendio che sta devastando il parco di Monserrato, con le fiamme che stanno camminando verso le abitazioni.
“Siamo in continuo collegamento con ognuno dei responsabili dei presidi che stanno intervenendo. Purtroppo si tratta di un quadro difficile e complicato con le fiamme che non accennano a diminuire, alimentate dal vento e dalle altissime temperature. Raccomando a quanti risiedono a Modica bassa, alla Sorda in prossimità di Monserrato e alla Caitina di tenere chiuse le finestre.
Ringrazio di cuore quanti si stanno prodigando in queste ore, tutti i cittadini che si mettono a disposizione per dare un aiuto e in particolare modo i residenti delle aree interessate dall’incendio che stanno collaborando in maniera importante, efficace e determinante mostrando enorme senso civico. Da parte nostra continuiamo a lavorare e a tenerci in contatto con gli organi preposti per aumentare uomini e mezzi necessari allo spegnimento delle fiamme”.

 

foto Antonino Giurdanella

© Riproduzione riservata

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