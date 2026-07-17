Modica. Ancora fiamme nella Pineta di Monserrato: un territorio sotto assedio

MODICA, 17 Luglio 2026 – La Pineta di Monserrato è tornata a bruciare. Stamattina un nuovo incendio ha squarciato la tranquillità della zona, richiamando immediatamente l’attenzione dei soccorsi e della cittadinanza, ormai esasperata dal ripetersi di questi episodi.

Come accade tristemente in queste occasioni, la risposta delle autorità non si è fatta attendere. Fin dai primi minuti, il rumore inconfondibile delle pale degli elicotteri della flotta antincendio regionale è tornato a farsi sentire sopra i cieli di Monserrato.

Il lavoro degli equipaggi è frenetico e serrato: gli elicotteri, supportati dalle squadre a terra del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco, stanno effettuando lanci continui d’acqua per tentare di circoscrivere il fronte del fuoco ed evitare che le fiamme raggiungano le aree più sensibili o le vicine zone urbanizzate.

L’incendio odierno riaccende i riflettori su una criticità cronica per il territorio. La Pineta di Monserrato rappresenta un polmone verde vitale, ma è diventata, purtroppo, bersaglio frequente di episodi che mettono in ginocchio l’ecosistema locale.

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