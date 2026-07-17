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Comiso | Politica

La nuova dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia, anche agli agenti in forza a Comiso

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Comiso, 17 luglio 2026 – La nuova dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia, anche per gli agenti in forza al Comune di Comiso. A comunicarlo il sindaco, Maria Rita Schembari.

” La Polizia di Stato ha una nuova dotazione che sarà utilizzata in tutta Italia, e quindi anche a Comiso – spiega il primo Cittadino di Comiso – ed il Questore, il dott. Salvatore Fazzino, ci ha voluto mettere a conoscenza personalmente con la sua graditissima visita presso il Municipio. Si tratta di giubbotti antiproiettile di ultima generazione che costituiscono un elemento di sicurezza in più per chi lo indossa e di ulteriore deterrenza per chi avesse cattive intenzioni. Per l’occasione ho rappresentato al Questore la nostra gratitudine per la continua vicinanza delle forze dell’ordine nel nostro territorio, per le azioni sinora messe in campo, atte a garantire più sicurezza grazie ai controlli e ai blitz effettuati in zone nevralgiche della città.

Alla visita del dott. Fazzino hanno partecipato la Dirigente del Commissariato di PS di Comiso, la dott.ssa Eva Carpintieri e alcuni agenti della PS, il Commissario della Polizia Locale, Tina Turtula, il vice Comandante, Salvatore Giardina gli assessori della Giunta”.

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