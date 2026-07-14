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Incendio causato da fuochi d’artificio sulla panoramica: paura a Modica

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MODICA, 14 Luglio 2026  – Attimi di grande apprensione si sono vissuti stasera a seguito di un incendio divampato sulla collina dell’Itria a Modica.

Secondo quanto emerso, il rogo sarebbe stato innescato dall’utilizzo improprio di fuochi d’artificio da parte di alcuni giovani. Le fiamme si sono rapidamente estese, arrivando a minacciare diverse abitazioni della zona interessata.

Immediato è scattato l’allarme, con i residenti che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del distaccamento di Modica, che ha operato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Al momento, non si segnalano ulteriori conseguenze per le persone coinvolte, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra gli abitanti del quartiere.

© Riproduzione riservata

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