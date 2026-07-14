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Cronaca | Vittoria

Scontro auto-camion a Vittoria. Due feriti

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Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 14 Luglio 2026 – Si è verificato un incidente stradale nel territorio di Vittoria, che ha visto coinvolti un autocarro e una vettura lungo la SP 16, la strada che collega il mercato ortofrutticolo con la SP 31, in direzione verso Vittoria mare. Il sinistro ha causato il ferimento di due persone, fortunatamente in modo lieve. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 di Vittoria, che hanno prestato le prime cure del caso ai coinvolti, e gli agenti della Polizia Locale, giunti con la sezione infortunistica stradale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità.

Foto Franco Assenza.

© Riproduzione riservata

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