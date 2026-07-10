Emergenza ambientale a Marina di Modica: liquami sulla scogliera di Punta Regilione (VIDEO)

MARINA DI MODICA, 10 Luglio 2026 – Una situazione di grave criticità ambientale sta interessando in queste ore la zona di Punta Regilione, a Marina di Modica. A lanciare l’allarme è Antonino Guarrasi, proprietario di alcune case vacanze nell’area, che ha documentato attraverso dei video, girati nel pomeriggio di ieri, lo sversamento di liquami fognari direttamente sulla scogliera.

Secondo quanto riportato dal testimone, la rottura di una condotta o il malfunzionamento del sistema di pompaggio ha provocato la fuoriuscita di acque reflue che, riversandosi in mare, stanno creando un potenziale pericolo per l’igiene pubblica e un danno d’immagine per il comparto turistico della frazione balneare.

Ciò che colpisce quanto accaduto è l’impossibilità, da parte dei cittadini e degli operatori turistici, di segnalare tempestivamente il guasto. Guarrasi racconta di aver tentato ripetutamente di contattare le autorità competenti per richiedere un intervento d’urgenza, ma di aver trovato, durante tutto il pomeriggio, un silenzio assordante: nessuna risposta ai centralini e l’impossibilità di raggiungere telefonicamente i responsabili di turno.

“È frustrante vedere la propria zona devastata e non sapere a chi rivolgersi”, commenta il proprietario, costretto a subire inerme il degrado ambientale proprio sotto le proprie strutture ricettive.

Il video, che ritrae lo scorrere incontrollato dei liquami sulle rocce, è ora un documento inequivocabile che chiede una risposta immediata da parte del Comune e del gestore del servizio idrico: resta da capire, dopo le segnalazioni rimaste inascoltate ieri, quando verrà avviato il ripristino della condotta e se verranno presi provvedimenti per bonificare l’area interessata dallo sversamento.

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