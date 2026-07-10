MARINA DI MODICA, 10 Luglio 2026 – Una situazione di grave criticità ambientale sta interessando in queste ore la zona di Punta Regilione, a Marina di Modica. A lanciare l’allarme è Antonino Guarrasi, proprietario di alcune case vacanze nell’area, che ha documentato attraverso dei video, girati nel pomeriggio di ieri, lo sversamento di liquami fognari direttamente sulla scogliera.
Secondo quanto riportato dal testimone, la rottura di una condotta o il malfunzionamento del sistema di pompaggio ha provocato la fuoriuscita di acque reflue che, riversandosi in mare, stanno creando un potenziale pericolo per l’igiene pubblica e un danno d’immagine per il comparto turistico della frazione balneare.
Ciò che colpisce quanto accaduto è l’impossibilità, da parte dei cittadini e degli operatori turistici, di segnalare tempestivamente il guasto. Guarrasi racconta di aver tentato ripetutamente di contattare le autorità competenti per richiedere un intervento d’urgenza, ma di aver trovato, durante tutto il pomeriggio, un silenzio assordante: nessuna risposta ai centralini e l’impossibilità di raggiungere telefonicamente i responsabili di turno.
“È frustrante vedere la propria zona devastata e non sapere a chi rivolgersi”, commenta il proprietario, costretto a subire inerme il degrado ambientale proprio sotto le proprie strutture ricettive.
Il video, che ritrae lo scorrere incontrollato dei liquami sulle rocce, è ora un documento inequivocabile che chiede una risposta immediata da parte del Comune e del gestore del servizio idrico: resta da capire, dopo le segnalazioni rimaste inascoltate ieri, quando verrà avviato il ripristino della condotta e se verranno presi provvedimenti per bonificare l’area interessata dallo sversamento.
12 commenti su “Emergenza ambientale a Marina di Modica: liquami sulla scogliera di Punta Regilione (VIDEO)”
E fu così che si passo’ alla bandiera marrone.
La foto di gruppo per la bandiera blu non la vedo.
la zona bisogna dire in quale zona sta accadendo per verificare il tutto
Basta chiamare la ASL.
Iblea Acque Nere S.p.A.
L’avevo da tempo anticipato che sarebbe accaduto…non sono un veggente, ma la conoscenza mi permette di anticipare cosa accadrà..
E posso anticiparvi che riaccadra, è una questione di probabilità…
Un incontro con l’amministrazione è d’obbligo.
Ma statene certi, non verranno, e se lo fanno e per sminuire gli accadimenti.
Spunta sempre alla stessa ora???
E quelli che hanno assegnato la bandiera blu a Marina di Modica??? Negli ultimi vent’anni hanno vissuto su Marte????
Sappiamo benissimo come funzionano questi riconoscimenti, bandiere colorate, patrimonio Unesco, prodotti Dop, Gamberi per certi locali ecc ecc.
Lasciate Marina di Modica ai residenti, fatela tutta Ztl mi raccomando, non fate chiasso la mattina presto, il pomeriggio per la pennichella, e a mezzanotte musica spenta e tutti a nanna🤣
Ma no, la priorità è il moletto inox e la pista ciclabile, già il piazzone e i parcheggi eliminati ci sono. Che ci interessa dei liquami buttati a mare, lasciate marina ai residenti 😂
Oppure datela a me che ci penso io perché tra i tanti miei lavori c’è quello di Sindaco, vice Sindaco e direttore e d’orchestra. Parapaponzi ponzi po’ daiiiii
Saru
Faccio presente allo (……) del villaggio. In questo caso si firma Saru, che questo annoso problema a Marina di Modica si perde nella notte dei tempi, anche quando c’erano le sue amministrazioni di sinistra, e nessuno ad oggi ha risolto questo problema.
Quindi non si agiti troppo con il fare propaganda alla sua sinistra.
Questo dimostra che sono tutti uguali, hanno tutte risposte quanto sono all’opposizione, a governare Sono esattamente come gli altri.
Su piazzette e piste ciclabili sono d’accordo con lei.
Ma servono a spendere i soldi del PNRR, perché se poi non vengono spesi urlate che non sono stati spesi, praticamente ad aumentare il debito.
Perché i fondi del pnrr si possono spendere per inutili cose. Non per servizi essenziali, e sono soldi a debito più interessi.
Quindi eviti propagande.
Ecco, è il tempo della mietitura della Posidonia, ed i “palombari ciclisti” in azione sollevano polvere a mare….
Non preoccupatevi, cosa volete che sia una qualche infezione gastrointestinale….
Soluzione è cambiare spiaggia…..