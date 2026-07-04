Ruba un’auto nel parcheggio del supermercato approfittando delle chiavi lasciate a bordo: incastrato dalle telecamere e denunciato a Modica

MODICA, 04 Luglio 2026 – Disavventura a lieto fine per una cittadina modicana, vittima del furto della propria automobile mentre si trovava all’interno di un noto supermercato locale per fare la spesa. Grazie al tempestivo e coordinato intervento dei Carabinieri della Stazione di Modica e dei militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, il veicolo è stato recuperato nel giro di poche ore e restituito alla legittima proprietaria, mentre il presunto autore del furto è stato individuato e denunciato alla Procura della Repubblica.

L’episodio si è consumato nei giorni scorsi, durante le ore serali. La donna si era recata presso il frequentato punto vendita della città, posteggiando l’auto nell’area di sosta antistante l’ingresso. Una volta terminate le compere, il ritorno al parcheggio ha riservato l’amara sorpresa: l’autovettura era sparita. Nella fretta o per una fatale distrazione, la giovane proprietaria aveva infatti inavvertitamente lasciato le chiavi inserite nel cruscotto, un dettaglio che non è sfuggito al malintenzionato di turno.

Ricevuta l’immediata segnalazione del furto, i militari dell’Arma hanno avviato senza indugio le indagini. Il primo e fondamentale passo è stato l’esame accurato dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza del parcheggio del supermercato. I fotogrammi hanno mostrato chiaramente la dinamica dell’azione: un uomo, notando le chiavi all’interno dell’abitacolo, si è introdotto rapidamente nel mezzo per poi mettersi alla guida e dileguarsi a tutta velocità.

Le ricerche, proseguite senza sosta per tutta la notte, hanno dato i loro frutti il giorno successivo. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha infatti intercettato la vettura rubata, che si trovava parcheggiata nei pressi di Corso Pertini. Nel corso delle verifiche nella zona circostante, i Carabinieri hanno notato e bloccato un uomo, subito riconosciuto come il soggetto immortalato dalle telecamere del supermercato il giorno precedente. La conferma definitiva è arrivata dalla perquisizione personale: addosso all’uomo sono state trovate proprio le chiavi dell’auto rubata.

Il mezzo è stato immediatamente riconsegnato alla proprietaria, ponendo fine a ore di comprensibile ansia. Per il presunto ladro – un uomo di 34 anni di origini marocchine e residente a Modica – è scattata invece la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria Iblea. L’uomo dovrà ora rispondere del reato di furto, fermo restando che la sua effettiva responsabilità penale dovrà essere vagliata e accertata nelle opportune sedi giurisdizionali, come previsto dalla legge.

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