Promozione. Il Santa Croce scalda i motori in vista della nuova stagione calcistica

Santa Croce Camerina, 04 luglio 2026 – Con l’inizio del mese di luglio è iniziata ufficialmente la nuova stagione sportiva che vedrà il Santa Croce Calcio affrontare nuovamente il campionato di Promozione.

Dopo il quarto posto in classifica dello scorso campionato e l’accesso ai play off, la società biancazzurra in questa nuova stagione vuole migliorarsi, puntando a un campionato di vertice.

Il miglioramento è già partito in seno alla società, con l’ingresso di nuove figure, una fra tutte quelle dell’imprenditore santacrocese Massimo Fichera.

Per quanto riguarda la squadra che andrà ad affrontare la prossima stagione c’è stata la riconferma di quasi tutti i giocatori e soprattutto quella di mister Fabio Campanaro che avrà ancora l’onere e l’onore di guidare i biancazzurri verso gli obiettivi prestabiliti.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, i movimenti sono tanti e finora sono approdati in biancazzurro il centrocampista Loris Kodra classe 2006, proveniente dal Pro Ragusa, L’esperto centrocampista Enrico Marino classe 2000, lo scorso anno al Comiso, ma in passato ha già vestito la maglietta del Cigno, così come è anche un ex biancazzurro il difensore Roberto Busacca, classe 2004 che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Comiso.

La società ha inoltre annunciato i tesseramenti di Gabriele Stimolo, centrocampista di prospettiva classe 2008, con esperienze nei settori giovanili di Sampdoria, Spezia e Trapani e di Modou Gueye, difensore centrale classe 2002, ex di Bisceglie, Aragona, Vigor Gela e Santangiolese.

La società rimane sempre attiva sul mercato e potrebbero esserci dei colpi importanti in entrata che potrebbero fare fare il salto di qualità al nuovo organico biancazzurro.

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