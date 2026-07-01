Modica Bassa, chiude l’ennesima attività: se il centro storico diventa un parco giochi senza residenti

MODICA, 01 Luglio 2026 – Chiude l’ennesima attività commerciale a Modica Bassa. La scena, ormai, segue un copione fin troppo prevedibile: la gente ne parla per strada, la stampa pubblica articoli e commenti accorati, e il mondo politico fa a gara sui social per dispensare ricette miracolose tanto quanto inutili. Il problema, però, rimane lì. Immobile, ingombrante e sempre più fastidioso, come una mucca nel salotto buono della città.
In questo scenario, ognuno ha soluzioni pronte da vendere e colpe da attribuire a qualcun altro. Eppure, fino ad oggi, è mancata una vera analisi dei grandi cambiamenti sociali ed economici che hanno prodotto, anche a Modica, questo triste fenomeno. Ci si ferma alla superficie, ignorando le radici profonde della crisi.
“In realtà, i segnali d’allarme c’erano già tutti. Modica Alta è stata colpita per prima da questo svuotamento -dice Antonio Ruta del Comitato L’Alternativa Socialista -, ma allora nessuno se ne preoccupò più di tanto. In fondo, nell’immaginario collettivo, quel quartiere è sempre stato considerato meno “blasonato”: e quindi, pazienza! Eppure, proprio l’esperienza di Modica Alta avrebbe dovuto farci comprendere che il mondo stava cambiando rapidamente, e che presto la stessa mannaia si sarebbe scagliata contro tutto il centro storico, senza alcuna distinzione di quartiere o di prestigio.
Per anni ci siamo cullati nell’illusione di poter sopravvivere grazie alle sole bellezze del nostro patrimonio culturale. Abbiamo assunto, quasi senza accorgercene, il contegno dei colonizzati, pronti a svendere tutto in nome di un turismo non regolamentato. E nel frattempo il centro storico muore, portando con sé la memoria della città e tutto quel carico identitario che oggi appare ormai perduto.
Se vogliamo invertire la rotta, c’è solo una strada concreta da perseguire: ristrutturare e ripensare da cima a fondo gli spazi urbani del quartiere, per renderlo prima di tutto vivibile ai modicani stessi. Ma per farlo, dobbiamo compiere un passo preliminare fondamentale: dobbiamo capire chi sono veramente i modicani di oggi. Quali sono i loro bisogni attuali? Quali le loro abitudini, le loro aspirazioni, le loro priorità?
Senza i modicani di oggi – che sono strutturalmente diversi da quelli di trent’anni fa – Modica semplicemente non esiste. Rischia di trasformarsi soltanto in un parco giochi sterile per turisti; visitatori che, peraltro, non sempre si dimostrano riconoscenti e rispettosi dell’anima del luogo che li ospita”.
È un’equazione banale a parole, ma difficilissima da risolvere nella pratica. Per riuscirci occorre uno sforzo enorme, collettivo, seppur assolutamente possibile.
Che fare, dunque?
“La risposta sta nel cambiare radicalmente il nostro modo di pensare. Dobbiamo imparare a capire prima di parlare, a guardare l’essenza delle cose, a vedere e conoscere la realtà per quella che è, piuttosto che pretendere di adattarla alle nostre opinioni precostituite.
Un applauso è fatto da due mani che si incontrano. Lo schiocco che ne deriva è come un bacio tra due forze solo apparentemente opposte. La felicità che esso genera è, da sempre, il frutto di un incontro. Ed è proprio l’incontro l’unica energia capace di trasformare davvero il mondo e di ridare vita a Modica”.
11 commenti su “Modica Bassa, chiude l’ennesima attività: se il centro storico diventa un parco giochi senza residenti”
Non si parla mai delle nuove attività che aprono. Solo notizie deprimenti su chiusure e declino. Immagino che le buone notizie non vendano pubblicità e non paghino gli stipendi. Non preoccuparti dell’impatto che le tue azioni hanno effettivamente sulla città. Le persone che leggono solo cattive notizie si sentono sempre male, non hanno mai speranza, non hanno mai l’entusiasmo di migliorare la città. Non hanno mai la speranza che la loro nuova attività abbia successo, quindi non ci provano nemmeno. No, tu continui semplicemente a trascinare il sentimento della popolazione in una spirale discendente e deprimente solo per riempirti le tasche come un piccolo avvoltoio. Spero che un giorno tu finisca senza lavoro e incapace di pagare le bollette perché non ci sono più posti di lavoro… il karma alla fine trova sempre un modo per raggiungerti.
Speriamo che Modica non diventi un secondo sito come i sassi di Matera, man mano con il passar del tempo gli abitanti di quel luogo abbandonarono le loro abitazioni per cercar fortuna altrove. Già dall’aspetto si assomigliano in certe angolature panoramiche, solo che lì in Lucania il sito è stato trasformato ad un immenso museo naturale a cielo aperto e nonostante patrimonio UNESCO ha ottenuto una immensa fortuna a livello turistico. Così succederà anche per Modica se non si interviene subito. Convincere i modicani a ritornare al centro storico? Mah…. Mi sembra in questo momento difficilissimo. A cummincili!!!….
JOHN sono sempre io il vostro SARO e a forza di parlare di Karma sono diventato Karmanuto pure io🤘🤘🤘
Certo che non possiamo non associare questo infinito peggioramento alle ultime amministrazioni di Modica.
Le cose sono purtroppo troppo semplici, Abbate, Abbate e Monisteri in 14 anni hanno portato tanto degrado.
Amo Modica, aspettiamo le tue felici esternazioni. Salutamu
salve, quale é il nome di questa attivitá?
Peppe, a motica non ci credono, sono state le scie chimiche ed i vaccini, chiedete a Gino e Amomotica.
Però siamo tutti contenti che apre il mc a Modica!!! Questo cibo vi meritate.
Modica = futura Sassi di Matera si, però piena di risorse.
Ai commmmecccianti vorrei solamente ricordare di aver rifiutato l’ingresso ai clienti per pretendere una tessera nazista, rinunciando ai guadagni.
Questo ci meritiamo
Sono talmente ignorante da non capire che i commercianti rispettavano le leggi in vigore ma essendo io in possesso di tessera da asino patentato venivo escluso da ogni cosa.
Sono, ero e sarò per sempre un ignorante.
Sei talmente ignorante che non sai distinguere né il sesso dell’euro, né tantomeno cosa sia una legge.
Va’ a dormire che è tardi