Vittoria sconvolta per la morte del bambino di appena un anno

Vittoria, 24 giugno 2026 – Profondo cordoglio a Vittoria per la morte di un bambino di appena un anno, deceduto nel pomeriggio di ieri presso un ospedale di Catania, dove era stato trasferito in elisoccorso a causa del repentino aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Secondo le prime informazioni, il piccolo avrebbe accusato un malore e i genitori lo hanno immediatamente accompagnato all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Dopo i primi accertamenti e le cure iniziali, i medici hanno ritenuto necessario il trasferimento urgente nel capoluogo etneo, vista la gravità del quadro clinico.

Una volta giunto a Catania, il bambino è stato preso in carico dagli specialisti che hanno tentato ogni possibile intervento per salvarlo. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, però, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al tragico epilogo avvenuto nel tardo pomeriggio.

Da indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il piccolo sarebbe stato vaccinato contro la meningite. Al momento, tuttavia, non sono state rese note informazioni ufficiali sulle cause del decesso né sull’eventuale correlazione con specifiche patologie.

La notizia della scomparsa del bambino ha profondamente colpito la comunità vittoriese. La famiglia è molto conosciuta in città e numerosi cittadini stanno manifestando la propria vicinanza e il proprio sostegno ai genitori e ai familiari, stretti in un dolore immenso per la grave perdita.

In queste ore di lutto e sgomento, l’intera comunità si raccoglie attorno alla famiglia, esprimendo sentimenti di cordoglio e solidarietà.

Salva