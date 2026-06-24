Futuro Nazionale sbarca a Modica per il tesseramento: domenica prossima gazebo a Punta Secca

MODICA, 24 Giugno 2026 – Grande interesse a Modica per l’incontro organizzato da Futuro Nazionale, volto a promuovere il tesseramento all’interno del partito fondato dal Generale Roberto Vannacci. La riunione si è tenuta presso il noto Bar Fucsia, richiamando l’attenzione di numerosi cittadini e simpatizzanti.

L’avvocato Savarese, referente del comitato di Ragusa di FN, ha esposto i punti cardine del programma di Futuro Nazionale, soffermandosi in particolare sul tema dell’immigrazione: secondo la linea del partito, deve essere attuata la remigrazione per rispedire nei propri Paesi d’origine tutti gli stranieri che delinquono o che non hanno titolo per risiedere in Italia. Ampio spazio è stato dedicato anche alle politiche di contrasto alla denatalità, con la proposta di un “reddito di maternità” volto a incentivare le madri a dedicarsi con serenità alla crescita della prole, affiancato da una netta riduzione della pressione tributaria per le famiglie numerose. Sul fronte della sicurezza, Savarese ha invocato una legge che vieti qualsiasi risarcimento ai criminali o ai loro familiari nel caso in cui la vittima di una rapina reagisca, ferendo o uccidendo l’aggressore.

Nel corso della serata, l’avvocato Savarese ha presentato il professor Giorgio Adamo, indicato come referente del comitato che verrà ufficialmente costituito a Modica. Nel suo intervento, il professor Adamo ha illustrato il “mutuo tricolore”, una proposta del partito concepita come un finanziamento garantito dallo Stato con tassi di interesse estremamente bassi, riservato esclusivamente ai cittadini italiani per favorire l’acquisto della casa e supportare i nuclei familiari.

All’incontro ha preso parte anche Carmelo Floriddia, già vicesindaco di Rosolini e componente dell’Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale. Floriddia ha tracciato un bilancio della crescita del movimento, ricordando che il partito ha superato i centodiecimila tesserati in pochi mesi, radicandosi capillarmente su tutto il territorio nazionale in vista delle competizioni elettorali del prossimo anno.

“Futuro Nazionale cresce esponenzialmente in tutta Italia e anche nella nostra provincia i risultati sono evidenti”, ha concluso l’avvocato Savarese, annunciando il prossimo appuntamento: domenica prossima il gazebo per il tesseramento sarà allestito a Punta Secca, in Piazza Faro. Una scelta nata dalle richieste di tanti residenti nel comune di Santa Croce Camerina che, come dichiarato dai rappresentanti del partito, vedono nella remigrazione una misura fondamentale per la tutela della propria comunità.

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