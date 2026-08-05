Ufficiale, in Sicilia si rientra a scuola il 15 settembre ma le aule sono sempre più vuote

PALERMO, 05 Agosto 2026 – L’Ufficio Scolastico Regionale ha formalizzato il nuovo calendario didattico della Sicilia per l’anno 2026/2027, basato sui recenti decreti assessoriali n. 1396 e n. 3119. La data spartiacque per il rientro in aula è il martedì 15 settembre 2026, con il termine ufficiale delle lezioni calendarizzato per mercoledì 9 giugno 2027. Nel mezzo, sono previsti i consueti stop per la Commemorazione dei defunti (2 novembre), il ponte dell’Immacolata (7-8 dicembre), le vacanze natalizie (23 dicembre – 7 gennaio) e la sosta pasquale (25-30 marzo 2027). Dietro la rigidità burocratica delle date istituzionali si nasconde però un quadro complessivo ben più inquietante, segnato dalle profonde ferite dell’inverno demografico dell’Isola.

La Sicilia si presenta all’appuntamento di settembre registrando una debolezza strutturale acuita dal costante crollo delle nascite, una vera e propria trappola demografica che l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) descrive ormai come un trend consolidato e allarmante. I giovani non procreano più con i ritmi di un tempo; le culle vuote sono l’effetto immediato di carriere instabili, bassi salari e un’incertezza economica diffusa che paralizza la scelta di creare una famiglia. A questo si aggiunge un tasso d’emigrazione giovanile implacabile. Le giovani coppie under 40 abbandonano i territori d’origine verso il Nord Italia o l’estero alla ricerca di tutele lavorative migliori, impoverendo il bacino potenziale di nuovi alunni.

La drastica riduzione della popolazione scolastica locale genera un impatto diretto sui livelli occupazionali del comparto formativo. Con migliaia di studenti in meno registrati a ogni ciclo d’iscrizione, l’amministrazione centrale risponde tagliando progressivamente cattedre e posti per docenti e personale ATA. Le scuole dell’infanzia e le primarie sono le prime a subire gli effetti della contrazione demografica, che gradualmente sta risalendo le diverse fasce d’età.

Il fenomeno si traduce sul territorio nel contestato piano di dimensionamento scolastico. Per motivi puramente economici e organizzativi, decine di istituti in tutta la regione perdono l’autonomia giuridica e vengono accorpati sotto un’unica dirigenza. Questo processo colpisce duramente le aree interne ed i piccoli comuni della Sicilia, territori già fragili in cui la chiusura di un presidio scolastico accelera l’abbandono sociale e fa impennare i tassi di dispersione scolastica, storicamente superiori alla media nazionale.

L’unico indicatore in parziale crescita sul territorio isolano è rappresentato dagli studenti con cittadinanza non italiana, in particolare le seconde generazioni nate e cresciute nel nostro Paese. Sebbene la presenza di alunni stranieri contribuisca a tenere aperte alcune classi a forte rischio chiusura, l’incremento non risulta numericamente sufficiente a compensare il deficit demografico complessivo generato dalla popolazione autoctona. Senza riforme strutturali e politiche economiche a sostegno dell’occupazione giovanile e delle famiglie, la tendenza rischia di essere irreversibile. La campanella del 15 settembre suonerà nei tempi previsti, ma racconterà la storia di un sistema scolastico costretto a gestire aule sempre più vuote e un futuro sempre più incerto.

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