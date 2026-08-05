Ufficiale, in Sicilia si rientra a scuola il 15 settembre ma le aule sono sempre più vuote

PALERMO, 05 Agosto 2026 – L’Ufficio Scolastico Regionale ha formalizzato il nuovo calendario didattico della Sicilia per l’anno 2026/2027, basato sui recenti decreti assessoriali n. 1396 e n. 3119. La data spartiacque per il rientro in aula è il martedì 15 settembre 2026, con il termine ufficiale delle lezioni calendarizzato per mercoledì 9 giugno 2027. Nel mezzo, sono previsti i consueti stop per la Commemorazione dei defunti (2 novembre), il ponte dell’Immacolata (7-8 dicembre), le vacanze natalizie (23 dicembre – 7 gennaio) e la sosta pasquale (25-30 marzo 2027). Dietro la rigidità burocratica delle date istituzionali si nasconde però un quadro complessivo ben più inquietante, segnato dalle profonde ferite dell’inverno demografico dell’Isola.
La Sicilia si presenta all’appuntamento di settembre registrando una debolezza strutturale acuita dal costante crollo delle nascite, una vera e propria trappola demografica che l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) descrive ormai come un trend consolidato e allarmante. I giovani non procreano più con i ritmi di un tempo; le culle vuote sono l’effetto immediato di carriere instabili, bassi salari e un’incertezza economica diffusa che paralizza la scelta di creare una famiglia. A questo si aggiunge un tasso d’emigrazione giovanile implacabile. Le giovani coppie under 40 abbandonano i territori d’origine verso il Nord Italia o l’estero alla ricerca di tutele lavorative migliori, impoverendo il bacino potenziale di nuovi alunni.
La drastica riduzione della popolazione scolastica locale genera un impatto diretto sui livelli occupazionali del comparto formativo. Con migliaia di studenti in meno registrati a ogni ciclo d’iscrizione, l’amministrazione centrale risponde tagliando progressivamente cattedre e posti per docenti e personale ATA. Le scuole dell’infanzia e le primarie sono le prime a subire gli effetti della contrazione demografica, che gradualmente sta risalendo le diverse fasce d’età.
Il fenomeno si traduce sul territorio nel contestato piano di dimensionamento scolastico. Per motivi puramente economici e organizzativi, decine di istituti in tutta la regione perdono l’autonomia giuridica e vengono accorpati sotto un’unica dirigenza. Questo processo colpisce duramente le aree interne ed i piccoli comuni della Sicilia, territori già fragili in cui la chiusura di un presidio scolastico accelera l’abbandono sociale e fa impennare i tassi di dispersione scolastica, storicamente superiori alla media nazionale.
L’unico indicatore in parziale crescita sul territorio isolano è rappresentato dagli studenti con cittadinanza non italiana, in particolare le seconde generazioni nate e cresciute nel nostro Paese. Sebbene la presenza di alunni stranieri contribuisca a tenere aperte alcune classi a forte rischio chiusura, l’incremento non risulta numericamente sufficiente a compensare il deficit demografico complessivo generato dalla popolazione autoctona. Senza riforme strutturali e politiche economiche a sostegno dell’occupazione giovanile e delle famiglie, la tendenza rischia di essere irreversibile. La campanella del 15 settembre suonerà nei tempi previsti, ma racconterà la storia di un sistema scolastico costretto a gestire aule sempre più vuote e un futuro sempre più incerto.
Ufficiale, in Sicilia si rientra a scuola il 15 settembre ma le aule sono sempre più vuote
PALERMO, 05 Agosto 2026 – L’Ufficio Scolastico Regionale ha formalizzato il nuovo calendario didattico della Sicilia per l’anno 2026/2027, basato sui recenti decreti assessoriali n. 1396 e n. 3119. La data spartiacque per il rientro in aula è il martedì 15 settembre 2026, con il termine ufficiale delle lezioni calendarizzato per mercoledì 9 giugno 2027. Nel mezzo, sono previsti i consueti stop per la Commemorazione dei defunti (2 novembre), il ponte dell’Immacolata (7-8 dicembre), le vacanze natalizie (23 dicembre – 7 gennaio) e la sosta pasquale (25-30 marzo 2027). Dietro la rigidità burocratica delle date istituzionali si nasconde però un quadro complessivo ben più inquietante, segnato dalle profonde ferite dell’inverno demografico dell’Isola.
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3 commenti su “Ufficiale, in Sicilia si rientra a scuola il 15 settembre ma le aule sono sempre più vuote”
@Tonino Spinello, le aule vuote finiranno per riempirsi dei figli degli immigrati e la popolazione tornerà gradualmente a crescere, esattamente il contrario di quanto è accaduto negli ultimi anni.
Tanti bambini figli di immigrati dovranno andare a scuola. Compreranno le migliaia di case oggi sfitte, basta fare un giro a Modica Alta, al Cartellone, a Sant’Andrea e in tante altre zone della città, compreso il centro storico di Modica Bassa, ormai sempre più abbandonato. Abiteranno i centri storici, metteranno su famiglia e, inevitabilmente, cresceranno di numero.
Consumeranno, lavoreranno, faranno vivere l’economia e, forse, contribuiranno anche a ridare vita alle nostre città, Modica compresa. Si integreranno e magari, chissà, qualcuno smetterà persino di lamentarsi… sempre che voi della destra, con le vostre “formidabili” capacità, non riusciate a fermare anche questo.
Nel tempo libero potreste sempre costruire un bel muro con la scritta: “Da qui non si passa”. Sarebbe un tocco scenografico perfetto.
Quanto alle pensioni, immagino che ve le pagherete da soli: guai a ricevere contributi da chi arriva da fuori. Del resto, siete al di sopra di queste cose. E poi molti ricchi, si sa, della pensione non hanno nemmeno bisogno.
Vedremo come finirà questo teatrino. Come dice il nostro amico Gino: ai posteri l’ardua sentenza.
Non ci sono nascite per colpa di Gnaziu, del debito, del cambiamento climatico, dei cittadini che non Hanno votato la mia sinistra
E pensare che chi scrive certe cose tempo fa sarebbe stato processato e condannato per tradimento ed eresia.
Migliaia di morti di nostri avi per salvaguardare la fede, la cultura, le radici, le famiglie. E i gonzi ripetono le ideologie etnico sostitutive con il sorriso di chi non ha mai compreso nulla. Scritti inutili che cancellano identità e origini di sé stessi, cagando in testa fino ai propro nonni.
Questo è il risultato di aver eliminato i ceti sociali e dato parola al popolino ignorante.