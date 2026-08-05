Drammatico incidente a Pozzallo: donna cade in bici pare a causa di una buca

POZZALLO, 05 Agosto 2026 – Momenti di apprensione e dolore si sono vissuti a Pozzallo, dove una giovane donna è rimasta vittima di un grave incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta.

Il sinistro è avvenuto all’intersezione tra via Napoli e via Torino, un tratto viario tristemente al centro delle cronache per le criticità legate alla manutenzione del manto stradale. Secondo le prime ricostruzioni, la malcapitata avrebbe improvvisamente perso il controllo della bicicletta pare dopo essere incappata in una profonda buca presente sulla carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo: la giovane è sbalzata di sella, sbattendo violentemente la faccia a terra in una caduta rovinosa che non le ha lasciato scampo a difese istintive.

I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Vista la delicatezza delle condizioni e i traumi riportati, la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale di Modica in condizioni gravissime. I sanitari, valutata la gravità delle lesioni riportate, hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Salva