Rete idrica, Vinciguerra(FdI): “Vittoria ancora una volta esclusa da finanziamenti. L’amministrazione incapace di governare le emergenze”

Vittoria, 05 agosto 2026 – “Arriva l’ennesima tegola sulla città di Vittoria e sui suoi cittadini, che continuano a subire le conseguenze di una gestione amministrativa del tutto miope, improduttiva e fuori dal tempo”.

Ad affermarlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale Alfredo Vinciguerra.

Mentre Iblea Acque destina ai Comuni della provincia oltre 17 milioni di euro per importanti progetti dedicati alla riduzione delle perdite idriche, alla riparazione delle condotte e al monitoraggio digitale della rete, la città di Vittoria rimane completamente tagliata fuori da queste ingenti risorse. Il tutto perché l’Amministrazione Aiello ha deciso, unica in provincia, di non affidare gli impianti ad Iblea Acque.

“Ci troviamo di fronte all’ennesima occasione perduta per il nostro territorio– dichiara Alfredo Vinciguerra –. La scelta di non coordinare ed entrare efficacemente nei percorsi operativi e gestionali di Iblea Acque ha prodotto un risultato disastroso: Vittoria è oggi uno dei grandi Comuni esclusi da finanziamenti che non hanno precedenti storici in provincia di Ragusa per quanto riguarda l’ammodernamento della condotta idrica, le riparazioni urgenti e la digitalizzazione della rete.

Una mancanza di visione strategica che pesa enormemente sulle spalle dei residenti e delle imprese locali, che da anni patiscono disservizi praticamente 12 mesi l’anno. “Mentre la città vive l’ennesima estate di passione, con centinaia di famiglie costrette a rimanere senz’acqua e interi quartieri che soffrono problemi atavici durante tutto l’arco dell’anno, la giunta comunale continua ad assistere inerte alla perdita di opportunità storiche e irripetibili– prosegue il capogruppo di FdI –. Questi fondi avrebbero rappresentato una svolta decisiva per risolvere criticità che trasciniamo da decenni, ma la superficialità con cui si amministra la cosa pubblica ha condannato ancora una volta Vittoria all’isolamento e al declino”

In conclusione, Vinciguerra traccia un bilancio politico durissimo nei confronti del governo cittadino: “Questa amministrazione dimostra ogni giorno di non essere all’altezza di governare i grandi problemi della nostra comunità. Non è in grado di offrire risposte concrete né di intercettare le risorse necessarie per il rilancio del territorio. Non rappresenta affatto una cura per i mali della città, ma è ormai palese che sia essa stessa il principale sintomo dei problemi che abbiamo. Se era questa la “cura Aiello”, la Città non lo meritava affatto”.

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