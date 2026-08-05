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Attualità | Comiso

Caucana. Al Circolo Velico dibattito su “Quella carezza della sera”: genitori e social al centro del confronto

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Comiso, 05 agosto 2026 – Un mare calmo, una serata d’estate e un tema che tocca da vicino ogni famiglia. Ieri sera, 4 agosto, il Circolo Velico di Kaucana ha ospitato un incontro intenso e molto partecipato sul libro “Quella carezza della sera” di Giuseppe Raffa.
L’evento, organizzato e patrocinato dal Club Lions Comiso Terra Iblea e dal Circolo Velico Caucana si è aperto alle ore 20:30 con l’introduzione di Glauco Bisazza, Vicepresidente del CVK, e di Francesca Cassarino, Presidente del Lions Club Comiso Terra Iblea.
Il libro affronta il “difficile ruolo dei genitori nell’era dei social e della rivoluzione digitale”, con un focus su come accudire, amare ed educare i “nativi digitali”: ragazzi soli, iper-connessi, diversi dai coetanei di una volta.
A dialogare con l’autore Raffa , socio del Lions Club Comiso Terra Iblea, è stata Sonia Dente. Il confronto ha toccato paure, sfide e opportunità dell’educazione di oggi, in un dibattito che ha coinvolto tutto il pubblico.
Numerosi i presenti: soci del Club di Comiso, ospiti, i Presidenti di Zona 1 Rosario Tumino e Zona 2 Rosario Alescio e la presidente Ornella Licitra del Lions Club di Ragusa con alcuni soci del Club.
“Complimenti a Giuseppe Raffa per un libro che lascia ancora una volta il segno e fa riflettere”, il commento a margine della splendida serata.
Nelle foto alcuni momenti della manifestazione.

© Riproduzione riservata

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