Crisi politica a Modica, il PD affonda la giunta Monisteri ter: «Si elogiano e si sostituiscono, governano i partiti e non i cittadini»

MODICA, 03 Agosto 2026 –

Crisi politica a Modica, il Partito Democratico alza la voce dopo il varo della nuova Giunta comunale, ribattezzata “Monisteri ter”. A intervenire con parole durissime è il segretario cittadino dei dem, Francesco Stornello, che bolla l’intera operazione come un teatrino di potere giocato sulla pelle dei cittadini.

Al centro della polemica c’è la dinamica che ha portato alla fine della crisi e al rimpasto nell’esecutivo. Per Stornello, la sequenza degli eventi appare del tutto surreale: prima le dimissioni degli assessori Antonio Drago e Tino Antoci, accompagnate dai ringraziamenti e dalle lodi pubbliche della sindaca Maria Monisteri per l’ottimo lavoro svolto, e subito dopo l’accoglienza trionfale riservata ai nuovi ingressi. Una parabola politica riassunta dal segretario nel motto: «Si ringraziano, si elogiano e si sostituiscono».

Da qui il paradosso evidenziato dal PD: se gli assessori uscenti avevano operato così bene, perché allontanarli? E se invece c’era la necessità di un cambio di guardia, perché coprirli di encomi? La risposta, secondo i dem, è che la tanto sbandierata “verifica di maggioranza” non mirasse affatto a risolvere le criticità irrisolte della città, ma si sia risolta in un mero manuale di spartizione delle poltrone.

Il partito punta poi l’indice contro la regia politica dell’intera operazione, ricordando come sia stata la stessa sindaca Monisteri ad ammettere che Forza Italia si è fatta carico di guidare il governo cittadino in un percorso condiviso con l’onorevole Nino Minardo. Per Stornello, questa ammissione restituisce la fotografia più amara della situazione: a guidare Modica non sarebbe chi è stato democraticamente eletto per farlo, bensì un partito che non si è presentato alle elezioni comunali, eterodiretto dai vertici regionali.

Il segretario del PD rimarca inoltre come il passaggio di consegne in settori strategici e nevralgici — come i Lavori Pubblici e l’Urbanistica, oggi segnati da cantieri fermi e dalle scadenze cruciali del PNRR — sia avvenuto senza alcuna spiegazione in merito ai ritardi accumulati o alle responsabilità politiche.

La conclusione tracciata dal Partito Democratico è impietosa nei confronti della leadership cittadina. Per il circolo modicano, la sindaca non governa attivamente ma subisce passivamente decisioni calate dall’alto, lasciando irrisolti tutti i problemi strutturali dell’ente: dal dissesto finanziario alle difficoltà dell’Ufficio Tecnico che penalizzano cittadini e imprese, passando per la desertificazione del commercio, lo spopolamento dei centri storici, la sicurezza e la mancanza di una strategia turistica all’altezza. Una dinamica in cui «si è cambiato tutto per non cambiare nulla», spingendo il PD a invocare per Modica un deciso sussulto di dignità e un’amministrazione dotata di piena autonomia e visione.

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