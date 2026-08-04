Ragusa. Incontro tra Sindaci, ASP ed i rappresentanti dei medici di medicina generale

Ragusa, 04 agosto 2026 – Si è svolto oggi l’atteso incontro dei Sindaci della provincia di Ragusa con i vertici dell’ASP ed i rappresentanti dei medici di medicina generale, dopo lo sciopero dello scorso 31 luglio.

Il ruolo di responsabili sanitari dei rispettivi Comuni conferisce ai Sindaci una funzione di garanzia del corretto funzionamento della gestione sanitaria e di stimolo alla individuazione di strategie aziendali volte alla migliore tutela della salute dei cittadini, ed in tal senso si inquadra l’iniziativa odierna.

Il confronto tra ASP e Associazioni sindacali è stato franco e diretto, pur nel riconoscimento reciproco delle peculiari funzioni e responsabilità, ed ha prodotto alcuni concreti risultati:

il riconoscimento da parte dell’Azienda del ruolo fondamentale dei medici di medicina generale nella organizzazione della medicina del territorio, che secondo l’attuale normativa di riferimento è destinata ad essere non secondario rispetto a quella ospedaliera. L’efficace funzionamento delle case e degli ospedali di comunità non può prescindere da un diretto e corretto coinvolgimento anche dei medici di base;

l’impegno ad attivare un tavolo di confronto permanente nel quale discutere le problematiche di attualità e condividere le strategie da mettere in campo per affrontare le complesse sfide del sistema sanitario territoriale;

l’impegno, tra le prime iniziative da adottare, a individuare un diverso sistema di presa in carico dei malati cronici da parte della medicina specialistica e di programmazione di esami diagnostici di I livello da parte dei medici di medicina generale e delle aggregazioni territoriali funzionali degli stessi; a valorizzare i medici di base coinvolgendoli, su base volontaria, nel rafforzamento delle guardie mediche, in particolare di quelle ubicate nelle località turistiche nelle quali in estate si registra un aumento esponenziale di potenziali fruitori.

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