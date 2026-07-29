Modica. Azzeramento Giunta, arrivano le dimissioni di Antoci e Drago

Modica, 29 luglio 2026 – Non hanno atteso di essere messi alla porta, preferendo compiere un gesto netto e anticipare le mosse del primo cittadino. A seguito dell’annuncio con cui il sindaco ha decretato l’azzeramento della Giunta, gli assessori coinvolti hanno formalizzato le proprie dimissioni attraverso una nota congiunta, mettendo così un punto definitivo alla loro esperienza amministrativa e blindando la decisione di non rientrare a far parte del futuro esecutivo comunale.

Nel documento ufficiale, gli ormai ex componenti della squadra di governo spiegano che le dimissioni sono state rassegnate con un obiettivo ben preciso: scongiurare qualsiasi fase di stallo amministrativo e dare al sindaco la possibilità di procedere celermente alla nomina della nuova compagine. Si tratta di una scelta definita irrevocabile, anticipata per vie brevi al primo cittadino e maturata all’insegna di un forte senso di responsabilità e del rispetto dovuto alle prerogative istituzionali.

Il passaggio cruciale della nota si concentra sul venir meno delle condizioni politiche e amministrative indispensabili per portare avanti il percorso avviato negli ultimi anni. Nel rivendicare i risultati ottenuti, gli ex assessori sottolineano di aver sempre inteso la carica pubblica come un servizio reso alla comunità, rifuggendo l’idea di una poltrona da difendere a oltranza. Da qui la scelta di farsi da parte, un passo indietro volto a tutelare la continuità dell’azione di governo e a permettere alla macchina comunale di procedere senza incertezze o vuoti di potere.

Drago e Antoci chiudono con i ringraziamenti di rito indirizzati al sindaco per la fiducia accordata nel corso del mandato, estesi poi ai dirigenti, ai dipendenti comunali, ai colleghi amministratori e a tutti coloro che hanno collaborato fattivamente in questi anni. Nel rimarcare come il lavoro svolto costituisca un patrimonio solido per la città, capace di generare benefici anche in futuro, gli ex assessori rivolgono infine un augurio di buon lavoro a chi prenderà il loro posto, auspicando che i progetti in cantiere ricevano la medesima attenzione e dedizione. La riflessione finale suggella l’intera esperienza con la consapevolezza di aver sempre anteposto l’interesse collettivo a quello personale, lasciando l’incarico con la serenità di chi ha agito nel solco della correttezza istituzionale fino all’ultimo giorno.

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