Corsa alla Procura Generale di Catania: candidato anche il procuratore di Ragusa, Puleio

CATANIA, 27 Luglio 2026 – Sono sette le domande presentate al Consiglio Superiore della Magistratura per la successione a Carmelo Zuccaro, che il 16 agosto lascerà l’incarico di Procuratore Generale di Catania per raggiunti limiti d’età. Tra i profili in corsa, un’attenzione particolare è rivolta alla candidatura del procuratore di Ragusa, Francesco Puleio.

La Quinta Commissione del CSM è chiamata a vagliare i nomi di magistrati di altissimo spessore. Oltre a Puleio, l’elenco comprende il procuratore generale di Catanzaro Giuseppe Lucantonio, i procuratori di Palmi Emanuele Crescenti, di Siracusa Sabrina Gambino e di Trani Renato Nitti, e le procuratrici aggiunte Agata Santonocito di Catania e Laura Vaccaro di Palermo.

La presenza di Francesco Puleio tra i candidati alla successione rappresenta un elemento di forte interesse, inserendosi in una procedura che punta su figure di grande esperienza territoriale. Il magistrato vanta infatti un solido e profondo legame con il distretto giudiziario etneo, avendo maturato una lunga carriera negli uffici catanesi prima di assumere la guida della Procura di Ragusa.

Il congedo di Carmelo Zuccaro chiude una stagione di primo piano per la Procura Generale etnea. Con la cerimonia di saluto al Foro catanese già celebrata nei giorni scorsi, la vacatio dell’ufficio è ormai concreta e la competizione tra i sette pretendenti, con il magistrato ragusano in prima linea, entra nel vivo delle valutazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

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