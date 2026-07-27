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Attualità | Ragusa

Cioccolato di Modica IGP in dono ai vincitori della trentunesima edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”

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Ragusa, 27 luglio 2026 – Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp ha partecipato con grande piacere alla manifestazione “Ragusani nel Mondo” giunta alla trentunesima edizione e che premia personalità di rilievo internazionale che hanno mantenuto sempre vivo e attivo il loro rapporto con la provincia di Ragusa.

Una eccellenza iblea, unica come il Cioccolato di Modica , primo cioccolato europeo a marchio Igp , in regalo ai sei premiati.

Il dentista Francesco Arezzo, Presidente di Rotary International; l’Architetto e Progettista Gianluca Caputo; il Comandante di navi da crociera, Ignazio Giardina; il Prof. Giuseppe Maltese, diabetologo ed endocrinologo; il Regista e docente, Vito Zagarrio; e, premio speciale, la soprano Silvia Di Falco.

Un pacco dono ai sei premiati, contenente il libro ” Modica . La storia del suo cioccolato” di Grazia Dormiente e dello scomparso Giuseppe Leone, cioccolato di Modica IGP, con un incarto speciale dedicato all’evento realizzato dal grafico Lorenzo Campailla di Eliotecnica e caramelle artigianali di KIRAT.

L’incarto dedicato alla trentunesima edizione dei Ragusani nel mondo sarà collocato nell’apposita sezione del Museo del cioccolato di Modica.

Il Consorzio ringrazia il Presidente Salvatore Brinch e il Direttore Sebastiano D’Angelo per il coinvolgimento nell’iniziativa ed esprime un sincero apprezzamento per la brillante conduzione a Salvo Falcone e Caterina Gurrieri.

© Riproduzione riservata

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