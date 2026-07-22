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Modica piombata nel buio: ore di blackout paralizzano la città e creano disagi

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MODICA, 22 Luglio 2026  — Ore di profondo disagio e apprensione si sono vissute oggi sul territorio comunale di Modica, rimasto in gran parte privo di energia elettrica per diverse ore. Il blackout ha interessato vaste zone della città,  compresa Marina di Modica, mandando in tilt attività commerciali, uffici, servizi e la circolazione stradale.
L’interruzione di corrente ha colpito in modo massiccio diversi quartieri, lasciando al buio abitazioni, negozi e attività produttive per un arco temporale prolungato.
Immediata la reazione dei cittadini e dei commercianti che, soprattutto con le temperature estive e le difficoltà legate allo stop di impianti di climatizzazione e frigoriferi, hanno vissuto ore di forte tensione. Numerose le segnalazioni giunte ai centralini dei vigili del fuoco e della polizia locale per richieste di assistenza e verifiche.
Sebbene si attendano i riscontri tecnici ufficiali da parte dei gestori della rete elettrica per stabilire con esattezza l’origine del guasto, l’episodio riaccende inevitabilmente i riflettori sulla fragilità delle infrastrutture energetiche locali e sulla gestione dei picchi di carico, in un periodo già segnato da forti ondate di calore in tutta la Sicilia.

 

foto Gianni Lucifora

© Riproduzione riservata

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