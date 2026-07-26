Donna polacca annegata a Donnalucata. Disagi per il vento anche a Marina di Ragusa e Pozzallo

DONNALUCATA (Scicli), 26 Luglio 2026 – Una domenica d’estate si è trasformata in tragedia sul litorale ibleo. Nel tardo pomeriggio di oggi, 26 luglio 2026, il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto sul bagnasciuga della spiaggia di Micenci, in territorio di Donnalucata. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, la vittima sarebbe una turista di nazionalità polacca.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione locale per i primi adempimenti di rito. Restano ancora da accertare le cause del decesso, ma la prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti propende per un malore fulminante che avrebbe colto la donna proprio mentre stava facendo ingresso in acqua. Le forze dell’ordine hanno transennato l’area in attesa dell’arrivo del medico legale, incaricato dall’autorità giudiziaria di effettuare l’ispezione cadaverica e fare luce sulla dinamica del dramma.

Il tragico episodio corona una giornata di estrema criticità per la sicurezza balneare in tutta la provincia di Ragusa, fortemente condizionata dal repentino peggioramento delle condizioni meteomarine. Un’intensa ventilazione meridionale, con raffiche di scirocco e ostro che hanno superato i 30 km/h, ha sferzato i principali centri balneari della costa, provocando forti mareggiate.

A Marina di Ragusa si sono vissuti momenti di autentico panico. Le correnti di risacca e il moto ondoso in aumento hanno sorpreso decine di bagnanti, trascinandoli al largo e rendendo impossibile il rientro a riva. Le criticità maggiori sono state segnalate nella zona antistante i lidi storici, costringendo i bagnini di salvataggio a ripetuti e provvidenziali interventi. In supporto è scattato il protocollo di emergenza che ha visto cooperare gli uomini della Protezione Civile e i mezzi navali della Guardia Costiera. Grazie alla tempestività della catena dei soccorsi si è evitata una strage, con numerosi bagnanti tratti in salvo in condizioni di forte choc.

La medesima situazione di emergenza ha interessato le spiagge di Pozzallo. Anche qui il forte vento di Sud-Sud-Ovest ha colto di sorpresa il massiccio afflusso domenicale. Le bandiere rosse di pericolo sono rimaste issate per ore, mentre le motovedette hanno pattugliato lo specchio d’acqua antistante i lungomari. Le autorità locali rinnovano l’appello alla massima prudenza, le previsioni indicano il persistere di forti correnti nel Canale di Sicilia per le prossime ore.

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