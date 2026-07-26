Modica, scontro social tra la sindaca Monisteri e l’opposizione: volano stracci dopo il consiglio comunale

MODICA, 26 Luglio 2026 – La polemica politica a Modica si sposta sui social network, infiammando il dibattito cittadino dopo gli scontri avvenuti in aula lo scorso 24 luglio. Al centro del caso c’è un post pubblicato dal consigliere comunale di Radici Iblee, Paolo Nigro, accompagnato da una foto e dal commento esplicito “Il consigliere Nigro asfalta il sindaco Maria Monisteri Caschetto, dopo l’ennesimo intervento scomposto”.

La replica del sindaco non si è fatta attendere ed è arrivata sempre tramite Facebook. Maria Monisteri ha espresso forte rammarico per i toni utilizzati dall’opposizione, puntando il dito contro l’atteggiamento dell’esponente di opposizione, ex alleato: “Questo è il post che il consigliere comunale Paolo Nigro ha pubblicato oggi sulle sue pagine social. ASFALTA! Usa questo termine – e se ne bea – contro di me. Per fortuna l’opposizione non è tutta così. Pur nella diversità delle posizioni, non manca in molti di loro il rispetto per l’Istituzione e la mia persona. Cosa che Nigro, puntando l’indice contro in tono minaccioso, ha mostrato di non avere. Mai visto un atteggiamento simile in consiglio comunale contro alcun sindaco. Uomo o donna che fosse.”

Alla presa di posizione del sindaco ha fatto immediatamente scudo il collega di opposizione Giammarco Covato, che ha respinto al mittente le accuse di mancanza di bon ton istituzionale, rilanciando lo scontro politico:

“La sindaca Maria Monisteri continua nella sua azione vittimistica rivendicando il bon ton istituzionale, che lei francamente non ha mai avuto ma ora lo pretende. Allora, cara Sindaca Maria Monisteri Caschetto, perché osserva la pagliuzza nell’occhio altrui, mentre non si accorge della trave che ha nel suo occhio? Si dimentica forse della sua caduta di stile nel definirci vili? Quella sì che non rientra nei canoni della dialettica politica. Sindaca, ritorni sul pianeta terra: forse prenderà coscienza del fatto che, dopo il grande salto della quaglia, lei politicamente parlando è diventata il nulla cosmico, tra tagli di nastro e zero amministrazione.”

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