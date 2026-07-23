Ray Bondin: “Modica mi ignora da molti anni e questo mi dispiace”

LA VALLETTA (Malta), 22 Luglio 2026 – “Modica mi ignora da molti anni e questo mi dispiace”. Le parole di Ray Bondin — figura di spicco internazionale ed esperto di beni culturali che ha avuto un ruolo fondamentale nei dossier per il riconoscimento UNESCO delle città del barocco tardo del Val di Noto, inclusa Modica — riflettono un legame profondo ma al tempo stesso intriso di amarezza.

“Constatare che una città scrigno di una storia e di un patrimonio straordinari come Modica possa essere percepita come distante o trascurata da chi ha contribuito a valorizzarla a livello globale stimola una riflessione importante: la tutela e la valorizzazione di un sito UNESCO non si esauriscono con il riconoscimento iniziale, ma richiedono un’attenzione istituzionale e una cura collettiva che devono rinnovarsi giorno dopo giorno per evitare che il passato diventi un patrimonio isolato anziché un motore vivo del presente”.

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