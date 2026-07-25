Marina di Modica si mobilita per la sicurezza in mare: simulazione di salvataggio alla presenza dell’amministrazione comunale

Marina di Modica, 25 Luglio 2026 – Una mattinata all’insegna della prevenzione e della sicurezza quella vissuta sulla spiaggia di Marina di Modica, in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione degli Annegamenti. La sindaca Maria Monisteri sottolinea il valore strategico dell’esercitazione tenutosi sul litorale modicano.

L’iniziativa ha visto lo svolgimento di una simulazione di salvataggio in mare, seguita passo dopo passo dalla prima cittadina insieme al vicesindaco e agli assessori Piero Armenia e Samuele Cannizzaro. L’evento ha permesso di testare sul campo la prontezza e il coordinamento tra le diverse realtà operative del territorio impegnate quotidianamente nella tutela dei bagnanti.

Alle operazioni hanno preso parte gli operatori del 118 Regionale, i volontari della Misericordia Modica e il personale della cooperativa La Forza della Vita, che si occupa della gestione del servizio di assistenza ai bagnanti sulla spiaggia. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dalla sindaca anche agli uomini della Capitaneria di Porto di Pozzallo, presenti durante tutta la durata delle operazioni per garantire il corretto svolgimento della simulazione e sottolineare la forte sinergia istituzionale a favore della sicurezza costiera.

Salva