Ispica in sicurezza: al mare con consapevolezza

ISPICA, 25 Luglio 2026 – Stamattina, nella splendida cornice della spiaggia di Santa Maria del Focallo, la Città di Ispica ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa nazionale dedicata alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento (World Drowning Prevention Day), in contemporanea con tutti i siti insigniti della Bandiera Blu 2026. Un momento di grande partecipazione e sensibilizzazione, volto a promuovere la cultura della sicurezza in acqua e sulle spiagge.

La manifestazione si è aperta con l’accoglienza e la musica a cura dell’Associazione Corpo Bandistico Città di Ispica. Nel corso dell’evento è stato distribuito l’opuscolo “Primo Soccorso a Mare 2026 – Città di Ispica”, un utile vademecum per la sicurezza balneare fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Pierenzo Muraglie e dall’Assessore ai Progetti Bandiera Blu Sonia Calabrese.

“Spazio importante – dice il sindaco Pierenzo Muraglie – è stato dedicato alla formazione e alla prevenzione grazie alle dimostrazioni e alle manovre di primo soccorso eseguite dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Pachino e Portopalo, scesi in campo al fianco del Comitato CRI di Ragusa. A completare il programma della giornata è stata una spettacolare simulazione di intervento in mare a cura del Corpo Volontario Soccorso in Mare (CVSM) Ispica”.

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