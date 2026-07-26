Simulati due annegamenti a Sampieri, è la prevenzione voluta dalla Bandiera Blu

Sampieri(Scicli), 26 luglio 2026 – Due principi di annegamento a Sampieri, ma si è trattato di una esercitazione.

Ieri 25 luglio è la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento e l’amministrazione Marino ha messo in campo l’attività prevista dalla Fee nei comuni baciati dalla bandiera Blu.

L’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità a seguito della Risoluzione dell’ONU sulla prevenzione globale dell’annegamento celebra il 25 luglio il World Drowning Prevention Day.

Seguendo quanto indicato dall’OMS, la FEE per il terzo anno consecutivo ha promosso con la collaborazione dei Comuni un evento da svolgersi nella medesima giornata nelle 257 località Bandiera Blu.

Nel percorso del Programma internazionale Blue Flag quello della sicurezza dei bagnanti è un criterio imperativo, che il comune di Scicli come gli altri che svolgono il programma porta avanti con grande impegno.

Stamani, grazie all’ospitalità del Circolo Nautico di Sampieri, sono stati simulati due annegamenti, scongiurati uno da bagnini su pattino, uno da un bagnino a nuoto.

Hanno partecipato alla manifestazione voluta dal sindaco di Scicli Mario Marino e dall’assessore alla protezione civile Enzo Giannone, la presidente del consiglio Desirè Ficili, l’Arma dei Carabinieri, i volontari della protezione civile di Scicli, la locale Associazione nazionale Marinai d’Italia, la casa Gialla sul Molo, l’associazione nazionale Nuoto che ha mandato i propri bagnini in servizio allo chalet Pata Pata, e l’ambulanza della società cooperativa Il Sole di Scicli.

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