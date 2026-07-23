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Incendio pineta di Monserrato: evade dai domiciliari, rintracciato e nuovo stop per il 23enne magrebino

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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 23 Luglio 2026 – È evaso dai domiciliari il giovane di 23 anni, di origine magrebina, che era stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia in quanto ritenuto il presunto autore del rogo che ha devastato la pineta di Monserrato a Modica.

Dopo la misura iniziale che lo aveva confinato nella sua abitazione nel centro storico, il giovane si è reso irreperibile durante i controlli di rito, venendo successivamente intercettato e nuovamente arrestato.

Comparso davanti al giudice Infarinato — assistito dal difensore avvocato Alessio Malvaso —, il magistrato ha convalidato il provvedimento disponendo nuovamente per lui la collocazione agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata

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7 commenti su “Incendio pineta di Monserrato: evade dai domiciliari, rintracciato e nuovo stop per il 23enne magrebino”

  1. Nunzio

    Dare i domiciliari ad un’assassino e come dargli il foglio di via per la libertà. Arrestatelo, mettetelo in una cella e sfasciatelo di botte qualunque sia la sua nazionalità perché questa bestia ha fatto un danno enorme che i Modicani pagheranno per anni in termini economici e climatici.

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  4. Gino

    Come previsto nel mio commento ieri, è evaso dai domiciliari 😂😂😂😂
    Un saluto a Macco lo (……) del villaggio 😂😂😂😂🙋🙋🙋🐑🐑🐑🐑

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  5. Rosalba

    Al di là della normativa , c’è ingenuità a collocare dei delinquenti , energumeni di questo calibro ai domiciliari! Chiudetelo in gabbia a pane e acqua e mandatelo da dove è arrivato a sprangate! Chi risarcisce la Città e i Modicani di tanto scempio? Questo delinquente è un costo da sostenere,sul Groppo del Comune e della società modicana.Speditelo con un cargo…accompagnatelo alla frontiera !Non si riesce a capire come può un Avvocato difendere un individuo così! Scapperà ancora ! MODICA merita Cittadini che la Onorano!!!!

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  7. Drugo

    Obiettivamente non si può sentire questa storia dei domiciliari, qualunque sia la nazionalità o le origini di questo stronzo.
    Questo individuo ha messo a repentaglio la sicurezza e le abitazioni di decine di famiglie che abitano sopra e sotto la pineta, ha fatto in modo di distruggere un patrimonio boschivo quasi secolare e già il verde a Modica è un miraggio.
    Non da ultimo ha messo a rischio la vita di decine di vigili del fuoco e volontari, piloti degli elicotteri e Canadair.
    L’incendio ha forse inficiato le caratteristiche strutturali (occorrono indagini diagnostiche complesse per escludere ogni dubbio) della principale via di comunicazione tra Modica e il resto dell’isola, il ponte Guerrieri, un manufatto che ha più di 60 anni di vita.
    Questo pezzo di merda avrebbero dovuto metterlo subito in carcere a 45°C con le finestre chiuse, altro che domiciliari.
    E io non sono né razzista né di destra (che stavolta a ragione ci sguazza): se è appurato il dolo e si sospetta la presenza di complici e mandanti, la prima cosa sarebbe evitare inquinamento delle prove e ogni comunicazione con altre persone corree.
    Questo invece esce tranquillamente di casa, come se fosse in punizione per una marachella: npuddittruni ri 23 anni !!

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