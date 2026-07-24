MODICA, 24 Luglio 2026 – Clima politico rovente a Modica in merito agli assetti della Giunta comunale. Ad intervenire con parole nette è Fabio Mancuso, coordinatore regionale dell’MPA (Movimento per le Autonomie), che, intervistato dal collega Marco Scavino, lancia un vero e proprio aut-out indirizzato al sindaco e agli alleati della coalizione.
Mancuso sgombera il campo da qualsiasi ipotesi di estromissione del proprio partito dall’esecutivo cittadino, liquidando le voci circolate nei giorni scorsi come mere speculazioni: “Non credo che rimarremo fuori dalla Giunta. Con Forza Italia abbiamo rapporti di Federazione, potrebbero essere solo illazioni per scatenare una guerra nel centrodestra. Ne abbiamo avuto esperienza a Ispica”.
Il coordinatore regionale dell’MPA pone l’accento sulla necessità di rispettare i pesi politici e la sintesi all’interno della coalizione, mettendo in guardia da ripartizioni sbilanciate degli assessorati. Mancuso traccia una linea di demarcazione netta: “Nel caso in cui gli assessorati dovessero passare due a Forza Italia, uno a Fratelli d’Italia e uno ai civici sarebbe morto il centrodestra”.
Un avvertimento esplicito che riaccende il dibattito sui tavoli di trattativa locale, richiamando l’unità e la coesione della coalizione per evitare fratture insanabili sul territorio.
3 commenti su “Giunta a Modica, l’affondo di Fabio Mancuso (MPA): “Escluderci significherebbe la morte del centrodestra””
E mo’ so’ ca…zi amari! E adesso come si fa? Cominciano a spuntare i creditori politici… e Abbate ancora non ha nemmeno aperto bocca.
Del resto, nella coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni amministrative NON c’era SOLO Forza Italia, e forse qualcuno allora pensava che Minardo fosse un dettaglio trascurabile. Evidentemente non era così. Oggi la nostra Sindaca forzista, pensa che tutto debba andare a Forza Italia perchè lei lo ha deciso.
La nostra sindaca, Maria Monisteri Caschetto, ha dato l’impressione di poter fare a meno di tutti gli altri, quasi fosse una monarca con diritto di vita o di morte sulle diverse componenti politiche del Consiglio comunale. Nel frattempo, però, non si è accorta che i fronti di opposizione li stava costruendo da sola. E non c’erano soltanto gli “abbatiani”.
Forse è il caso di ripassare un po’ di matematica e politica e qualche principio di democrazia: i numeri, in Consiglio comunale, continuano ad avere il brutto vizio di contare.
Meglio dimettersi lei e dare tutto in mano alla prefettura, non se ne può più. Nigro, dia qualche consiglio alla Sindaca, credo che ne abbia bisogno, più di quanto lei crede, lo faccia per Modica
Tutto vogliono la poltroncina da riscaldare! Comprendiamo che i voti li avete conservati ma poi non vi lamentate per l’astensionismo.
Modica è un leone morente.
Forza Italia, Fratelli d’Italia ed MpA sono le iene.
Ma il leone è pur sempre un leone e le iene rimarranno solamente iene.
I modicani per bene non dimenticheranno cosa sta subendo Modica, strattonata per giochi di opportunismo politico da più parti, azzannata come fanno le belve nella savana.
Non ce ne dimenticheremo alle prossime amministrative.
Non dimenticheremo chi siete e come state riducendo una città d’arte amata da tutti tranne da voi che vi contendete una poltrona per spartirvi la vanagloria.