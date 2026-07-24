Giunta a Modica, l’affondo di Fabio Mancuso (MPA): “Escluderci significherebbe la morte del centrodestra”

MODICA, 24 Luglio 2026 – Clima politico rovente a Modica in merito agli assetti della Giunta comunale. Ad intervenire con parole nette è Fabio Mancuso, coordinatore regionale dell’MPA (Movimento per le Autonomie), che, intervistato dal collega Marco Scavino, lancia un vero e proprio aut-out indirizzato al sindaco e agli alleati della coalizione.

Mancuso sgombera il campo da qualsiasi ipotesi di estromissione del proprio partito dall’esecutivo cittadino, liquidando le voci circolate nei giorni scorsi come mere speculazioni: “Non credo che rimarremo fuori dalla Giunta. Con Forza Italia abbiamo rapporti di Federazione, potrebbero essere solo illazioni per scatenare una guerra nel centrodestra. Ne abbiamo avuto esperienza a Ispica”.

Il coordinatore regionale dell’MPA pone l’accento sulla necessità di rispettare i pesi politici e la sintesi all’interno della coalizione, mettendo in guardia da ripartizioni sbilanciate degli assessorati. Mancuso traccia una linea di demarcazione netta: “Nel caso in cui gli assessorati dovessero passare due a Forza Italia, uno a Fratelli d’Italia e uno ai civici sarebbe morto il centrodestra”.

Un avvertimento esplicito che riaccende il dibattito sui tavoli di trattativa locale, richiamando l’unità e la coesione della coalizione per evitare fratture insanabili sul territorio.

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