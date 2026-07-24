  • 24 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Luglio 2026 -
Modica

Frigintini, entra in funzione il pozzo Sant’Angelo: «Quattro litri al secondo per ridurre l’emergenza idrica»

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica,24 luglio 2026 – Un nuovo passo avanti per fronteggiare la cronica carenza idrica di Frigintini. È entrato ufficialmente in funzione il pozzo Sant’Angelo che, come comunicato da Iblea Acque, immetterà nella rete idrica circa 4 litri d’acqua al secondo, incrementando la disponibilità per la popolazione della frazione modicana. A commentare l’avvio dell’impianto è il consigliere comunale del gruppo Radici Iblee, Giammarco Covato, che definisce l’attivazione del pozzo «un risultato concreto» atteso da tempo dai residenti. «È un risultato concreto che dà finalmente una risposta a una delle esigenze più sentite dai cittadini di Frigintini. Da oggi il nuovo pozzo Sant’Angelo è operativo e contribuirà a ridurre in maniera significativa i disagi legati alla carenza d’acqua», afferma Covato. Il consigliere ricorda di aver portato all’attenzione dell’amministrazione, già un anno fa, le difficoltà vissute dalle famiglie della frazione, costrette a fare i conti con frequenti interruzioni del servizio idrico e con il ricorso alle autobotti. «Oggi esprimo soddisfazione perché un impegno assunto sul territorio è stato mantenuto», aggiunge. L’emergenza idrica di Frigintini è stata al centro dell’attività istituzionale promossa da Covato insieme ai colleghi consiglieri Daniele Scapellato e Piero Covato. Negli ultimi anni la crescita della popolazione residente ha infatti aumentato il fabbisogno d’acqua, mettendo sotto pressione i vecchi pozzi, ormai insufficienti a garantire un servizio adeguato. Secondo quanto evidenziato, l’entrata in esercizio del pozzo Sant’Angelo, realizzato dalla precedente amministrazione e adesso operativo, consentirà di rafforzare la rete idrica e di limitare il ricorso alle autobotti, soprattutto nei periodi di maggiore richiesta. Covato conclude rivolgendo un ringraziamento a Iblea Acque e ai tecnici che hanno seguito l’iter dell’intervento: l’amministratore Stefano Guccione, Renato Savarese e Nino Malaponti, «per la disponibilità, l’ascolto e l’attenzione dimostrati nei confronti delle esigenze del territorio e per aver contribuito al raggiungimento di un risultato tanto atteso dalla comunità di Frigintini».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube