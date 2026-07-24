Frigintini, entra in funzione il pozzo Sant’Angelo: «Quattro litri al secondo per ridurre l’emergenza idrica»

Modica,24 luglio 2026 – Un nuovo passo avanti per fronteggiare la cronica carenza idrica di Frigintini. È entrato ufficialmente in funzione il pozzo Sant’Angelo che, come comunicato da Iblea Acque, immetterà nella rete idrica circa 4 litri d’acqua al secondo, incrementando la disponibilità per la popolazione della frazione modicana. A commentare l’avvio dell’impianto è il consigliere comunale del gruppo Radici Iblee, Giammarco Covato, che definisce l’attivazione del pozzo «un risultato concreto» atteso da tempo dai residenti. «È un risultato concreto che dà finalmente una risposta a una delle esigenze più sentite dai cittadini di Frigintini. Da oggi il nuovo pozzo Sant’Angelo è operativo e contribuirà a ridurre in maniera significativa i disagi legati alla carenza d’acqua», afferma Covato. Il consigliere ricorda di aver portato all’attenzione dell’amministrazione, già un anno fa, le difficoltà vissute dalle famiglie della frazione, costrette a fare i conti con frequenti interruzioni del servizio idrico e con il ricorso alle autobotti. «Oggi esprimo soddisfazione perché un impegno assunto sul territorio è stato mantenuto», aggiunge. L’emergenza idrica di Frigintini è stata al centro dell’attività istituzionale promossa da Covato insieme ai colleghi consiglieri Daniele Scapellato e Piero Covato. Negli ultimi anni la crescita della popolazione residente ha infatti aumentato il fabbisogno d’acqua, mettendo sotto pressione i vecchi pozzi, ormai insufficienti a garantire un servizio adeguato. Secondo quanto evidenziato, l’entrata in esercizio del pozzo Sant’Angelo, realizzato dalla precedente amministrazione e adesso operativo, consentirà di rafforzare la rete idrica e di limitare il ricorso alle autobotti, soprattutto nei periodi di maggiore richiesta. Covato conclude rivolgendo un ringraziamento a Iblea Acque e ai tecnici che hanno seguito l’iter dell’intervento: l’amministratore Stefano Guccione, Renato Savarese e Nino Malaponti, «per la disponibilità, l’ascolto e l’attenzione dimostrati nei confronti delle esigenze del territorio e per aver contribuito al raggiungimento di un risultato tanto atteso dalla comunità di Frigintini».

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