Sabato sera “Cantare Amantis Est” con Mons. Marco Frisina a Ispica

Ispica, 24 luglio 2026 – È stato presentato questa mattina al Libero Consorzio Comunale di Ragusa “Cantare Amantis Est”, l’evento sinfonico-corale in programma domani sera alle 21 nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, con la partecipazione di Mons. Marco Frisina, tra i più autorevoli compositori di musica sacra contemporanea.

La manifestazione coinvolgerà oltre 140 musicisti tra coristi e strumentisti dell’Orchestra Sinfonica dell’Istituto “G. Verga” di Modica, insieme ai cori della federazione Chorus Inside Sicilia – Federcori e al Coro Mater Dei di Ispica.

Per la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, l’iniziativa rappresenta “un’importante occasione di promozione del territorio e di crescita culturale”. “La presenza di Mons. Frisina – ha sottolineato – conferisce prestigio internazionale alla manifestazione e dimostra la capacità della provincia di ospitare eventi di alto livello artistico e spirituale”.

Durante la presentazione, Mons. Frisina ha spiegato che “l’evento di Ispica sarà un percorso spirituale attraverso la musica, non solo un concerto ma anche una meditazione accompagnata dalle esecuzioni”.

Il maestro Giannino Amore ha evidenziato il valore della presenza di Frisina, autore di riferimento della musica liturgica e di importanti composizioni, mentre il presidente di Chorus Inside Sicilia – Federcori, Salvatore Di Blasi, ha sottolineato il lavoro di coordinamento tra le realtà coinvolte: “Un evento che conferma il ruolo della musica come strumento di formazione, partecipazione e valorizzazione della tradizione corale”.

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