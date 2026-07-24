Pozzallo. Sbarco nel pomeriggio con 57 migranti. Una sola persona trasferita in ospedale per le cure mediche

POZZALLO, 24 Luglio 2026 – Un nuovo approdo ha interessato il porto di Pozzallo nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio. Una motovedetta della Guardia Costiera ha condotto sulla banchina dello scalo ibleo un gruppo composto da 57 migranti, intercettati nelle ore precedenti nel Canale di Sicilia. Le operazioni di attracco e di prima assistenza si sono svolte secondo i protocolli consolidati, coordinati dalla Prefettura e supportati dalle forze dell’ordine (carabinieri, poliziotti e agenti della Guardia di Finanza) e dalle organizzazioni umanitarie presenti sul territorio.

Stando alle prime sommarie ricostruzioni fornite dalle autorità, il gruppo è composto interamente da uomini. Tra di loro sono stati individuati anche due presunti minori stranieri non accompagnati, per i quali sono state immediatamente attivate le apposite procedure di tutela e affidamento alle strutture ricettive dedicate. Nazionalità, il Bangladesh e l’Egitto.

Il viaggio della speranza è iniziato diversi giorni fa dalle coste della Libia. Una traversata resa ancora più difficile e pericolosa dalle condizioni meteo marine di questa settimana, caratterizzata da temperature torride e da un caldo record che ha colpito l’intera isola. Proprio a causa della prolungata esposizione al sole e della scarsità di scorte d’acqua a bordo della precaria imbarcazione, la maggior parte dei migranti è giunta sulla terraferma con evidenti e severi sintomi di disidratazione.

Nonostante la spossatezza e le dure ore passate in mare aperto, il quadro sanitario complessivo dei nuovi arrivati viene giudicato rassicurante dai medici della banchina. Le loro condizioni generali di salute sono comunque stabili. Soltanto una persona ha necessitato di un intervento medico d’urgenza da parte del personale sanitario del 118. Il ferito è stato tempestivamente trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Dopo i primi screening sanitari e il monitoraggio delle condizioni fisiche, i migranti sono stati trasferiti presso l’hotspot di Pozzallo per completare le consuete operazioni di identificazione e fotosegnalamento da parte della Polizia di Stato. La macchina dell’accoglienza locale ha risposto prontamente anche in questa occasione, garantendo i beni di prima necessità a un gruppo di persone provato dall’ennesimo viaggio nel Mediterraneo.

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