Pozzallo. Louise Michel posta sotto sequestro al porto per lo sbarco dei 6 migranti

POZZALLO, 24 Luglio 2026 – Nuovo capitolo nello scontro tra il governo italiano e le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale. La MV Louise Michel, la celebre motovedetta finanziata dall’artista britannico Banksy, è stata sottoposta a un fermo amministrativo presso il porto di Pozzallo. Il provvedimento è scattato in applicazione del Decreto Piantedosi, la normativa che disciplina i soccorsi in mare da parte delle flotte civili.

L’origine del blocco risiede in una disputa tecnica tra l’equipaggio e le autorità italiane. Dopo aver preso a bordo sei naufraghi, la nave ha ricevuto l’ordine di dirigersi verso il porto di Catania. Il comando della Louise Michel ha, però, rifiutato la destinazione, dichiarando di non disporre del carburante necessario per navigare in sicurezza fino al capoluogo etneo. Di conseguenza, la Guardia Costiera ha autorizzato lo sbarco nel porto più vicino, cioè quello di Pozzallo.

I successivi controlli e gli interrogatori del capitano e dell’ingegnere capo hanno, però, ribaltato la versione della ong. Secondo gli ispettori, i serbatoi della nave contenevano una quantità di combustibile sufficiente per raggiungere Catania. Da qui la contestazione ufficiale per violazione delle direttive e il conseguente blocco della nave.

Netta la replica dell’organizzazione, che respinge le accuse e parla di un provvedimento a sfondo politico. Nel comunicato stampa diffuso nelle ultime ore, l’equipaggio accusa l’Italia e l’Unione Europea di voler ostacolare i soccorsi civili in mare. Per tale motivo, sono stati interrogati anche il capitano e alcuni membri dell’equipaggio. La ong denuncia, inoltre, i pericoli corsi dai sei migranti messi in salvo, che sarebbero stati minacciati con armi da fuoco dalle milizie libiche prima del soccorso.

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