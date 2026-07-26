Cimitero Storico di Modica, il Comitato va all’attacco: “Un mese di silenzio dal Comune, su edicole funerarie e fondi regionali regna il buio”

MODICA, 26 Luglio 2026 – Ad oltre un mese dall’incontro chiarificatore tenutosi a Palazzo San Domenico(era il 24 giugno), nel quale la Sindaca Maria Monisteri aveva evidenziato la necessità di tempi strettissimi per l’adempimento di alcune pratiche tecnico-amministrative, il Comitato di Tutela del Cimitero Storico di Modica denuncia una totale assenza di comunicazioni e trasparenza. Al centro della protesta vi sono i bandi e la partecipazione alle gare per appaltare i progetti di messa in sicurezza delle edicole funerarie sociali, attualmente transennate e chiuse per rischio crollo, appartenenti al Circolo Di Vittorio e al SS. Sacramento da inviare in Regione. Il Comitato sottolinea come, nonostante una regolare richiesta di accesso agli atti per visionare le comunicazioni intercorse tra il vice sindaco e i responsabili di circoli, associazioni, parrocchie e confraternite circa le rimanenti edicole ammalorate, non sia ancora stato possibile prendere visione della documentazione e delle relative risposte. Secondo il Comitato, a fronte di rassicurazioni verbali da parte dell’assessore, non si sarebbe intervenuti come dovuto, lasciando centinaia di loculi inaccessibili e compromettendo il decoro del cimitero.
“La situazione – dice Piergiorgio Barone, rappresentante del Comitato – genera continue pressioni da parte di cittadini e familiari che chiedono risposte e aggiornamenti sulle iniziative intraprese”. L’amministrazione comunale, che aveva aperto al confronto con il Comitato sul futuro delle edicole sociali su cui il Comune esercita funzioni di vigilanza per garantire pubblica incolumità e decoro, viene ora esortata a fare chiarezza nel nome della partecipazione e della solidarietà istituzionale. Nello specifico, il Comitato chiede di conoscere chi debba autorizzare l’accesso agli atti e quando saranno disponibili le informazioni sull’iter dei progetti per il Circolo Di Vittorio e il SS. Sacramento; quali siano le motivazioni reali del ritardo accumulato rispetto ai tempi brevi inizialmente preventivati, attribuito a problemi di sottodimensionamento dell’ufficio tecnico; e quale sia lo stato effettivo dei bandi di gara promessi, la cui documentazione sollecitata la scorsa settimana non è ancora pervenuta.
Inoltre, il Comitato solleva forti perplessità sulla reale esistenza di un finanziamento regionale ad hoc, ricordando le parole della stessa Sindaca circa la non “eternità” delle promesse del Presidente della Regione Schifani. Dalle verifiche effettuate, all’Albo Pretorio della Regione non risulterebbe alcun finanziamento specifico dedicato, se non il fondo generale per la manutenzione straordinaria dei colombai storici accessibile a tutta la Sicilia. Ribadendo che la collaborazione e la pacificazione sancite un mese fa richiedono continuità, trasparenza e concretezza e non silenzio, il Comitato di Tutela del Cimitero Storico di Modica auspica un riscontro scritto, formale e tempestivo prima di intraprendere ulteriori azioni.
Cimitero Storico di Modica, il Comitato va all’attacco: “Un mese di silenzio dal Comune, su edicole funerarie e fondi regionali regna il buio”
MODICA, 26 Luglio 2026 – Ad oltre un mese dall’incontro chiarificatore tenutosi a Palazzo San Domenico(era il 24 giugno), nel quale la Sindaca Maria Monisteri aveva evidenziato la necessità di tempi strettissimi per l’adempimento di alcune pratiche tecnico-amministrative, il Comitato di Tutela del Cimitero Storico di Modica denuncia una totale assenza di comunicazioni e trasparenza. Al centro della protesta vi sono i bandi e la partecipazione alle gare per appaltare i progetti di messa in sicurezza delle edicole funerarie sociali, attualmente transennate e chiuse per rischio crollo, appartenenti al Circolo Di Vittorio e al SS. Sacramento da inviare in Regione. Il Comitato sottolinea come, nonostante una regolare richiesta di accesso agli atti per visionare le comunicazioni intercorse tra il vice sindaco e i responsabili di circoli, associazioni, parrocchie e confraternite circa le rimanenti edicole ammalorate, non sia ancora stato possibile prendere visione della documentazione e delle relative risposte. Secondo il Comitato, a fronte di rassicurazioni verbali da parte dell’assessore, non si sarebbe intervenuti come dovuto, lasciando centinaia di loculi inaccessibili e compromettendo il decoro del cimitero.
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7 commenti su “Cimitero Storico di Modica, il Comitato va all’attacco: “Un mese di silenzio dal Comune, su edicole funerarie e fondi regionali regna il buio””
Assistiamo all’ennesima lamentela della nostra Sindaca, Maria Monisteri Caschetto. Questa volta si dice indignata per le parole utilizzate dal consigliere Paolo Nigro, il quale ha scritto di averla “asfaltata” politicamente. Comprendo il suo disappunto: è vero, difficilmente nella storia del Consiglio comunale di Modica un consigliere si è rivolto al proprio Sindaco o alla propria Sindaca con un’espressione di questo tipo.
Ma, allo stesso tempo, si potrebbe osservare che altrettanto raramente la città ha assistito a una dimostrazione di così evidente pochezza amministrativa e politica da parte di un Sindaco (a parte proclami e fasce tricolori).
Le suggerirei, inoltre, di non lasciarsi cullare dalle lusinghe e dalle continue adulazioni di alcuni consiglieri e cittadini. Gli applausi interessati e le sviolinate di circostanza non sono sinonimo di lealtà: spesso servono soltanto a conservare una posizione di comodo. Per quanto aspro nei toni, Paolo Nigro ha descritto una realtà politica che oggi appare sotto gli occhi di tutti.
Allo stesso modo, però, mi permetto di rivolgermi anche al consigliere Nigro: abbandoni le espressioni ad effetto e trasformi le parole in atti politici concreti. Se ritiene davvero conclusa l’esperienza amministrativa della Sindaca, abbia il coraggio di presentare una mozione di sfiducia e di assumersene fino in fondo la responsabilità.
Del resto, non credo che gli mancherebbero i numeri. Molti di coloro che fino a ieri erano fedelissimi della Sindaca e sedevano nella sua Giunta oggi sono stati improvvisamente scaricati e messi da parte. È difficile immaginare che tutti continuino a sostenerla con lo stesso entusiasmo.
Il vero rammarico, però, è un altro: mentre la politica si consuma in regolamenti di conti, ripicche e giochi di potere, Modica assiste impotente a uno spettacolo sempre più triste e mortificante. E, come troppo spesso accade, a pagare il prezzo più alto sono i cittadini.
@ Saru Le uniche lamentele sono le tue, avresti dovuto capirlo che nessuno farà e può fare nulla. Nigro non afalta nessuno perché neanche lui farebbe un bel nulla.
Ma tu Saru sei ricco, puoi farla tu qualcosa a tue spese, e la finisci di rompere i Maroni.
Ha ragione, Saru.
Non sfiduciano la sindaca perché sono incollati avidamente
Nigro, vai, affonda il colpo, i personaggi che commentano difendendosi la Sindaca, sono i ciucciatori seriali.
La Sindaca vorrebbe una opposizione dormiente con il baciamani, ma l’opposizione deve fare il suo lavoro.
Dee essere la Sindaca che deve rispettare Modica.
Anziché attaccare gli oppositori ci dica com’è finita con il bilancio riequilibrato, ci sveli i motivi veri del rimpasto.
Baciamo le mani Ciccio, Gino, Ettore C o chiunque tu sia, la pacchia è finita,
@ Ciccio, hai ragione, nessuno farà nulla, Nigro non afalta nessuno. E poi mi pare che questo comitato pensa solo alle proprie Colombaie, per le altre non gli interessa.
Non si agiti Saru, al massimo puoi pensarci tu che sei ricco facendo una donazione.
Anche per il debito potresti contribuire con una donazione così la smetti di rompere su tutti gli articoli.
Ci vogliono i picciuli, e i picciuli non ci sono per gli italiani, servono per l’Ucraina.
Le chiacchiere sulle Colombaie come su altre cose servono per chi ancora li ascolta per portare voti. Nigro faceva parte di chi ha provocato il disastro. Se fosse un cimitero in Ucraina i soldi arriverebbero a cascata.
Il diesel a 2.50€ al litro, si chiama economia di guerra. Stiamo perdendo più della stessa Ucraina.
@Stiamo perdendo più della stessa Ucraina?
Alibabà, lei sta perdendo più dell’Ucraina? Ma ha perso figli in guerra? Lei non ha avuto lutti in famiglia causati da un dittatore Sanguinario che attacca ed invade il suo paese?
Lei parla senza comprendere la realtà, sereno nel suo lettuccio e sotto un condizionatore, e la cosa grave che neppure si vergogna, lei non conosce la guerra e può fare il sarcastico, ma manca poco e lei sarà esaudito come i tanti russofoni che scassano la minc…a quotidianamente in Italia. Sarà esaudito nelle sua farneticante richiesta.