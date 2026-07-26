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Attualità | Ragusa

Ragusa. La Polizia accoglie i ragazzi del C.S.R

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Ragusa, 26 luglio 2026 – La Polizia di Stato rinnova il suo forte impegno nel campo della solidarietà e dell’inclusione sociale. Presso il Centro balneare della Polizia di Stato di Caucana, gli agenti della Questura di Ragusa hanno accolto i ragazzi del “Consorzio Siciliano di Riabilitazione” (C.S.R.) di Catania per la prima di svariate giornate speciali all’insegna dello svago e della condivisione.

L’iniziativa nasce da una formale convenzione siglata tra il Questore di Ragusa e il Presidente del C.S.R., struttura specializzata nell’assistenza e nella riabilitazione di soggetti di ogni età con disabilità motorie, psichiche e cognitive. Grazie a questo accordo, l’associazione potrà usufruire degli spazi e dei servizi del Lido della Polizia di Stato in giornate dedicate. L’obiettivo è favorire la piena riuscita del progetto denominato “Estate insieme: Divertimento, Natura e Mare”.

La Questura di Ragusa ha sostenuto fin da subito con grande entusiasmo questa sinergia, che rispecchia perfettamente i valori di prossimità e sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione. L’appuntamento a Caucana regala un’apprezzata occasione di incontro e scambio umano tra i poliziotti e i ragazzi che ogni settimana giungono da Catania per trascorrere una serena e piacevole giornata balneare in un ambiente sicuro e attrezzato.

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