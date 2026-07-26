Vittoria: colpo notturno alla posta, rubata una ruota dell’auto di servizio

VITTORIA, 26 Luglio 2026 – Notte movimentata e decisamente insolita a Vittoria, dove l’inventiva dei ladri ha dato vita a un episodio dai contorni surreali. La notte scorsa, infatti, ignoti hanno preso di mira un’auto di servizio adibita ai recapiti dell’ufficio postale, lasciata in sosta proprio davanti alla sede centrale. Evidentemente, vista l’ora tarda e l’assoluta impossibilità di trovare un gommista di turno aperto per far fronte a una improvvisa emergenza, i malviventi hanno pensato bene di arrangiarsi optando per il fai-da-te e prelevando direttamente una ruota dalla vettura aziendale.

L’ironia della situazione porta a sperare che si tratti solamente di un prestito temporaneo dettato dalla disperazione e che la gomma andrà presto restituita al legittimo proprietario. Intanto, alle forze dell’ordine, che al momento pare non sappiano ancora nulla dell’accaduto, resterà l’ingrato compito di avviare le indagini e fare luce sul mistero.

Agli inquirenti spetterà chiarire una dinamica del tutto particolare, soprattutto per capire se il furto sia stato fatto “ap posta”, configurandosi come una sorta di prelievo prioritario a fondo perduto, oppure se si tratti di un’operazione fiduciaria con rientro a saldo e buon fine alla prima scadenza utile. Nel frattempo, l’auto delle Poste resta impietosamente zoppa, in attesa del corso della giustizia e, soprattutto, di uno pneumatico di ricambio.

foto Franco Assenza

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