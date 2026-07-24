Dalla Sicilia all’Argentina, un ponte di memoria e identità: il 2 giugno unisce Santa Fe e Siracusa

SIRACUSA, 24 luglio 2026 – Un filo tricolore continua a unire la Sicilia e l’Argentina, nel segno della memoria, della cultura e dell’identità italiana. Da una parte il Circolo Siciliano della Città di Santa Fe, dall’altra l’Associazione Rosolinesi in Siracusa: due realtà che da anni collaborano per mantenere vivi i legami tra le comunità di origine siciliana e trasmettere alle nuove generazioni il valore della storia comune.

Le due associazioni condividono un percorso di cooperazione consolidato nel tempo. Nel 2025, infatti, venne rinnovato l’Accordo di Cooperazione Socio-Culturale, sottoscritto dal presidente dell’Associazione Rosolinesi, Cav. Corrado Di Stefano, e dal presidente del Circolo Siciliano di Santa Fe, il maestro Giuliano Ovando Salemi Gugliotta. Un’intesa nata con l’obiettivo di promuovere la cultura siciliana, valorizzarne gli aspetti più qualificanti e favorire il mantenimento del legame affettivo, culturale e storico tra i corregionali residenti in Argentina e la terra d’origine.

L’accordo ha rappresentato negli anni un autentico ponte culturale, favorendo scambi, incontri, iniziative dedicate alla storia dell’emigrazione e momenti di riflessione sul patrimonio identitario che accomuna le due comunità.

In questo spirito, il Circolo Siciliano di Santa Fe ha recentemente celebrato il 2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana, trasformando la ricorrenza in un’importante occasione educativa. La manifestazione è stata dedicata soprattutto ai giovani discendenti degli emigrati italiani, con momenti di approfondimento storico e culturale finalizzati a far conoscere la nascita della Repubblica, il significato della Costituzione, il valore della democrazia e del Tricolore. Un’iniziativa pensata non soltanto per celebrare una ricorrenza nazionale, ma per rafforzare il senso di appartenenza alle proprie radici e trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza della storia italiana.

Parallelamente, l’Associazione Rosolinesi in Siracusa ha espresso grande soddisfazione per un importante riconoscimento conferito nella città aretusea: l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana alla dottoressa Tiziana Vitanza, figura da anni vicina all’associazione e protagonista di numerose iniziative dedicate alla valorizzazione della memoria storica nazionale.

La prof.ssa e scrittrice Vitanza ha infatti collaborato a lungo con il presidente Corrado Di Stefano, promuovendo conferenze, incontri culturali ed eventi rivolti alla diffusione della conoscenza della storia italiana, dei valori della Repubblica e del significato della bandiera nazionale come simbolo di unità, libertà e appartenenza.

Per l’Associazione Rosolinesi, l’onorificenza rappresenta motivo di particolare orgoglio, non solo per il prestigioso riconoscimento attribuito alla dottoressa Vitanza, ma anche perché premia un percorso di impegno culturale condiviso, volto a custodire e divulgare la memoria storica del Paese.

Alla cerimonia di conferimento dell’onorificenza era presente anche il presidente dell’Associazione Rosolinesi, Cav. Corrado Di Stefano, che ha voluto testimoniare la vicinanza dell’associazione a una collaboratrice che, negli anni, ha contribuito in maniera significativa alla realizzazione di iniziative dedicate alla storia d’Italia e alla valorizzazione dell’identità nazionale.

Le iniziative svoltesi a Santa Fe e a Siracusa, pur in contesti geografici lontani, raccontano una stessa storia: quella di una comunità che continua a riconoscersi nei valori della Repubblica, nella cultura siciliana e nella memoria dell’emigrazione. Un patrimonio condiviso che, grazie alla collaborazione tra il Circolo Siciliano di Santa Fe e l’Associazione Rosolinesi in Siracusa, continua a essere tramandato alle nuove generazioni, rafforzando quel legame ideale che da decenni unisce la Sicilia all’Argentina.

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