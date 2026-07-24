Risparmio e sostenibilità: gli elettrodomestici in classe A fanno davvero la differenza?

Quando si acquista un nuovo elettrodomestico, una delle prime informazioni che si osservano riguarda la classe energetica. La presenza della classe A viene spesso associata a consumi ridotti e a un minor impatto ambientale. La domanda, però, resta aperta: scegliere un modello di fascia alta sotto il profilo dell’efficienza consente davvero di ottenere vantaggi concreti?

La risposta dipende da diversi fattori, tra cui la frequenza di utilizzo, il tipo di apparecchio e il tempo necessario per recuperare la spesa iniziale. Analizzando questi aspetti con dati pratici, emerge un quadro più chiaro sui benefici reali degli elettrodomestici in classe A.

Prima di valutare la classe energetica di un elettrodomestico, è importante considerare anche un altro elemento che incide direttamente sulla spesa finale. Ridurre i consumi permette infatti di utilizzare meno energia, ma l’importo della bolletta dipende anche dalla tariffa applicata dal proprio fornitore. Per questo motivo, la scelta di apparecchi efficienti produce i risultati migliori quando viene affiancata da un’offerta per l’energia elettrica con condizioni economiche competitive, come le proposte di Acea Energia ad esempio. L’unione di questi due aspetti consente di ottenere un risparmio più evidente nel corso del tempo.

Come funziona la classificazione energetica

L’etichetta energetica europea consente di confrontare rapidamente i consumi dei diversi modelli. Dal 2021 è stata introdotta una nuova scala, che va dalla classe A alla classe G, eliminando le vecchie classificazioni con simboli come A+, A++ e A+++. Questa nuova suddivisione è stata pensata per distinguere in modo più preciso le prestazioni dei prodotti. Ottenere la classe A è oggi molto più difficile rispetto al passato e riguarda soltanto gli apparecchi che raggiungono livelli particolarmente elevati di efficienza.

Sull’etichetta sono riportati anche altri dati utili, come il consumo annuo o quello calcolato su specifici cicli di utilizzo, il livello di rumorosità, la capacità di carico e, in alcuni casi, il consumo d’acqua. Queste informazioni permettono di effettuare confronti più completi rispetto alla sola lettera della classe energetica.

Quanto si risparmia sulla bolletta?

Il vantaggio economico dipende soprattutto dall’energia richiesta durante il funzionamento. Un frigorifero acceso tutto l’anno, ad esempio, offre maggiori possibilità di risparmio rispetto a un piccolo elettrodomestico utilizzato solo occasionalmente. Lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice e congelatore rientrano tra gli apparecchi che incidono maggiormente sui consumi elettrici. Passare da una classe energetica inferiore a una più efficiente può ridurre sensibilmente il consumo di energia, soprattutto quando si sostituisce un modello datato.

Il costo iniziale va valutato nel lungo periodo

Gli elettrodomestici in classe A hanno spesso un prezzo superiore rispetto ai modelli meno efficienti. Tuttavia, il loro costo è soltanto una faccia della medaglia; durante l’intero ciclo di vita del prodotto entrano in gioco altre variabili, tra cui: le spese per l’energia, l’eventuale manutenzione e la durata dell’apparecchio. Un consumo inferiore, distribuito su molti anni, può ridurre in modo significativo il costo complessivo di utilizzo. Per questo motivo è utile considerare il prezzo iniziale insieme ai consumi previsti, invece di concentrarsi esclusivamente sull’importo riportato sul cartellino.

Quali elettrodomestici fanno la maggiore differenza?

L’efficienza energetica produce effetti diversi a seconda della categoria di prodotto.

Frigorifero e congelatore

Poiché restano accesi ventiquattro ore su ventiquattro, ogni riduzione dei consumi si traduce in un beneficio costante nel tempo. La sostituzione di un modello molto vecchio può incidere sensibilmente sulla spesa energetica.

Lavatrice e lavastoviglie

I consumi dipendono dal numero di cicli effettuati durante l’anno. Programmi a basse temperature e carichi completi contribuiscono ulteriormente a contenere l’energia impiegata.

Asciugatrice

Tra gli apparecchi con consumi più elevati, le asciugatrici traggono particolare vantaggio dalle tecnologie più efficienti, come quelle dotate di pompa di calore. Se si utilizza frequentemente, la differenza sulla bolletta può essere significativa.

La modalità di utilizzo: un’altra variabile da considerare

L’efficienza dichiarata dal produttore viene calcolata in condizioni standard. Nella pratica, il consumo reale dipende anche dal modo in cui l’elettrodomestico viene utilizzato. Una manutenzione regolare, la pulizia dei filtri, il corretto posizionamento degli alimenti nel frigorifero e la scelta dei programmi più adatti permettono di limitare gli sprechi. Anche evitare cicli a mezzo carico o temperature più elevate del necessario contribuisce a ridurre l’energia richiesta. Le prestazioni migliori si ottengono quindi dalla combinazione tra un apparecchio efficiente e un utilizzo corretto.

Un aiuto concreto anche per la sostenibilità

Consumare meno energia significa ridurre la domanda di elettricità e, di conseguenza, contribuire alla diminuzione delle emissioni legate alla produzione energetica, soprattutto nelle aree in cui una parte dell’elettricità proviene ancora da fonti fossili. L’effetto del singolo elettrodomestico può apparire limitato, ma la diffusione di apparecchi più efficienti produce benefici più ampi nel tempo. A questo si aggiunge una minore richiesta di risorse energetiche, con effetti positivi anche sulla gestione dei consumi complessivi.

Quando conviene sostituire un vecchio apparecchio?

La sostituzione risulta particolarmente conveniente quando l’elettrodomestico ha molti anni di servizio, presenta consumi elevati oppure richiede interventi di riparazione sempre più frequenti. Se invece l’apparecchio è ancora recente e funziona correttamente, può essere più sensato continuare a utilizzarlo fino al termine della sua vita utile. Anticipare la sostituzione senza una reale necessità potrebbe ridurre parte dei benefici ambientali legati alla maggiore efficienza del nuovo modello.

In conclusione, gli elettrodomestici in classe A possono offrire vantaggi concreti sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo della sostenibilità. Il risparmio varia in base al tipo di apparecchio, alla frequenza di utilizzo e al prezzo dell’energia, ma nei prodotti che restano in funzione a lungo o vengono usati spesso la differenza diventa evidente nel corso degli anni.

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