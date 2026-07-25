Pozzo Cassero riapre i rubinetti dopo 14 anni: torna l’acqua potabile nell’altopiano modicano

Modica, 25 luglio 2026 – L’acqua è tornata a scorrere nella rete idrica che rifornisce tutto l’altipiano modicano grazie al ritorno in servizio dopo 14 anni di inattività dell’infrastruttura idrica di Pozzo Cassero che immette direttamente sulla vasca 2 più di 15litri di acqua al secondo h24. Questa mattina, alla sua messa in funzione, era presente il presidente della I commissione Affari Istituzionali, On.Ignazio Abbate che nelle ultime settimane ha tenuto fitti contatti con i l’Assessore Sammartino, grazie al quale sono stati ottenuti i fondi per ripristinare l’intero impianto elettrico, e i vertici del Consorzio di Bonifica, oggi rappresentati da Giosuè La Terra, per portare al termine il risultato: “ Oggi restituiamo alla collettività una infrastruttura determinante per la vita di migliaia di residenti e di tantissime aziende che insistono su questo vastissimo territorio. Pensate che si tratta di oltre 500 km di tubazioni che raggiungono diverse contrade. Pozzo Cassero era stato chiuso nel 2012 a seguito di furti e danneggiamenti della struttura e da allora la crisi idrica era diventata sempre più acuta. Il risultato di oggi si è potuto raggiungere grazie alla partecipazione attiva in questi giorni h24 del personale del Consorzio dislocato a Pozzo Cassero. A tal proposito desidero ringraziare il capo settore irrigazione e manutenzione, Ing. Donatella Licitra e il referente di sede a Ispica, Angelo Maltese che si sono spesi affinchè oggi si riattivasse Pozzo Cassero. Questo risultato deve far capire a tutti l’importanza del personale in servizio presso i Consorzi di Bonifica e delle risorse necessarie alle manutenzioni che devono essere calendarizzate e non fatte all’occorrenza e in situazioni di emergenza. Stiamo lavorando per rimettere in funzione altri due pozzi dalla portata anche più ampia di Pozzo Cassero in modo da poter garantire ai cittadini un bene essenziale nonché un diritto imprescindibile come l’acqua potabile”.

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