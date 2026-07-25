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Politica | Vittoria

Progetto “Insieme: vai col bus, sei più sicuro”. Pelligra chiede al comune di Vittoria di aderire

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Vittoria, 25 luglio 2026 – «Anche quest’anno – afferma il consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra – in provincia di Ragusa riparte il progetto “Insieme: vai col bus, sei più sicuro”, promosso dal Libero consorzio comunale. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione che punta a tutelare la sicurezza dei giovani, offrendo loro una concreta alternativa gratuita all’uso dell’automobile nelle ore notturne. È un servizio che funziona, che ha già dato risultati negli anni precedenti e che oggi vede l’adesione del Comune di Comiso e del Comune di Santa Croce Camerina. A questo punto, mi chiedo: cosa sta aspettando l’Amministrazione comunale di Vittoria per aderire e attivare il servizio anche da Scoglitti?» Pelligra sottolinea come la preoccupazione sia tutt’altro che infondata: «I tempi di attuazione di questa Amministrazione sono sempre lunghi, e questo è sotto gli occhi di tutti. Siamo al 25 luglio e in gran parte del lungomare mancano ancora passerelle e docce. Per non parlare dei nuovi parcheggi, che dovevano essere operativi già da due anni. Se per servizi basilari si accumulano ritardi così evidenti, è legittimo temere che anche sulla sicurezza dei nostri giovani si possa perdere tempo prezioso».

Il consigliere di Forza Italia richiama l’Amministrazione a un’assunzione di responsabilità immediata: «Il progetto “Insieme: vai col bus, sei più sicuro” non è un orpello, non è un servizio accessorio: è una misura concreta di prevenzione, pensata per evitare incidenti e situazioni di rischio nelle ore notturne. Aderire significa proteggere i nostri ragazzi, significa dare un segnale chiaro alle famiglie, significa dimostrare che la sicurezza non è uno slogan ma una priorità». Pelligra aggiunge una riflessione più ampia sul metodo amministrativo: «La città non può permettersi di rincorrere le emergenze. Serve programmazione, serve capacità di cogliere le opportunità quando si presentano. Il Libero Consorzio mette a disposizione un servizio gratuito, già collaudato, già attivo in altri comuni: non aderire sarebbe un errore politico e amministrativo che i cittadini non capirebbero». Il consigliere conclude con un appello diretto: «Chiedo ufficialmente all’Amministrazione comunale di Vittoria di attivarsi immediatamente per aderire al progetto e garantire il servizio navetta da Scoglitti. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi. La sicurezza dei nostri giovani viene prima di tutto».

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