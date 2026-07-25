Monterosso Almo. Riapre al culto la Chiesa dei SS. Anna e Gioacchino. Oggi la solenne celebrazione con il Vescovo La Placa

Monterosso Almo, 25 luglio 2026 – Dopo un periodo di chiusura oggi sabato 25 luglio , alla vigilia della festa liturgica dei SS. Anna e Gioacchino, riapre ufficialmente al culto la Chiesa dei Sant’ Anna .

L’appuntamento è fissato per le ore 19.30 con una solenne celebrazione presieduta dal Vescovo di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa.

La chiesa, situata nel centro storico di Monterosso Almo, è da sempre legata alla devozione popolare per i genitori della Vergine Maria. Sant’Anna e San Gioacchino rappresentano nella tradizione cattolica i simboli della famiglia, dell’educazione e della trasmissione della fede alle nuove generazioni.

La presenza del culto di Sant’Anna a Monterosso ha radici antiche. La statua che si conserva all’interno, raffigurante Sant’Anna con la piccola Maria bambina, è oggetto di venerazione particolare ed è custodita in un artistico baldacchino ligneo.

La chiesa ha subito nel tempo diversi interventi di restauro e manutenzione, resisi necessari per tutelare la struttura in pietra tipica dell’architettura iblea e per conservare gli arredi sacri. La riapertura di oggi rappresenta quindi non solo un momento di fede, ma anche il recupero di un bene storico-artistico .

Attesa la partecipazione di tanti cittadini di Monterosso e dei paesi vicini.

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