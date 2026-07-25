Scoglitti, colto da malore si schianta contro un muro in via Cocalo: soccorso tempestivo a Villaggio Flora

SCOGLITTI (Vittoria), 25 Luglio 2026 – Momenti di grande apprensione questa mattina a Scoglitti, nella zona di Villaggio Flora, dove si è verificato un incidente autonomo che ha visto coinvolto un automobilista colto improvvisamente da un malore.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 9.00 in via Cocalo. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una vettura avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un’improvvisa indisposizione fisica. L’auto è così uscita fuori traiettoria, finendo la sua corsa con un violento impatto contro il muro di recinzione.

La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni residenti e passanti, che hanno subito compreso la gravità della situazione e dato l’allarme. I soccorsi sono scattati in tempi rapidissimi: sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure d’urgenza direttamente sul posto all’autista prima di procedere al trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire la viabilità nella zona interessata dal sinistro, evitando ulteriori disagi alla circolazione nel Villaggio Flora.

foto Franco Assenza

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