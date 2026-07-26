Volo da Comiso diretto a Milano dirottato a Catania a causa del forte vento

COMISO, 26 Luglio 2026 – Mattinata di disagi per i passeggeri del volo Neos NO7979, decollato stamattina alle ore 9:07 dall’aeroporto di Comiso con destinazione Milano Malpensa.

Il velivolo impiegato, un Boeing 737-86N registrato con le marche I-NEOU, ha dovuto interrompere bruscamente la sua rotta standard poco dopo il decollo. Secondo i dati di tracciamento radar, i piloti hanno bloccato la salita della traiettoria stabilizzandosi a una quota fissa di 7.000 piedi.

A causare l’immediata variazione dei piani di volo sono state le severe condizioni meteorologiche caratterizzate da forte vento nell’area del ragusano, che hanno spinto l’equipaggio a non proseguire verso il Nord Italia per ragioni di sicurezza operativa. I piloti hanno quindi impostato la prua verso l’aeroporto di Catania Fontanarossa, scalo ritenuto più idoneo e sicuro per la gestione della situazione logistica.

I passeggeri sono stati assistiti a terra dal personale della compagnia per la successiva riprotezione

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