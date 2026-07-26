Monterosso Almo. Il Grest “Lapis” chiude con il Vescovo La Placa. 90 bambini protagonisti di un’estate di fede e comunità

Monterosso Almo, 26 Luglio 2026 –

Luci, musica, giochi e tanta fede. Si è conclusa sabato scorso, 25 luglio 2026, con una grande festa finale l’edizione 2026 del Grest “Lapis” di Monterosso Almo, organizzata dall’Oratorio San Giovanni Bosco.

Per settimane il borgo ibleo è stato colorato dall’entusiasmo di 90 bambini, guidati dai giovani animatori sul tema scelto per quest’anno: “Lapis”. Ognuno è una matita unica nelle mani di Dio, chiamata a “lasciare il segno” con piccoli gesti di gentilezza, amicizia e inclusione.

Il percorso è iniziato il 7 luglio dal sagrato di San Giovanni Battista e ha alternato giochi d’acqua, bans, tornei sportivi e momenti di spiritualità. Tappa centrale, la pedalata comunitaria del 18 luglio: una carovana di bici ha attraversato il paese fino alla Chiesa Madre, seguita dalla Messa, dai giochi popolari e dalla cena di comunità.

Il gran finale è stato impreziosito dalla presenza del Vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, che ha celebrato la Messa delle 17:30 e ha rivolto ai ragazzi un invito: “Abbiate il coraggio di essere voi stessi e di colorare il mondo con la vostra purezza”. A seguire, sfilate, balli e giochi che hanno coinvolto anche tanti genitori e nonni. A chiudere, il mandato dell’Arciprete, don Innocenzo Mascali: “Il Grest non finisce, inizia ora nella quotidianità, per essere testimoni di Gesù”.

Un’estate breve ma intensa, che lascia nei piccoli del borgo di Monterosso la voglia di continuare a “scrivere” con la matita della fede.

(Nelle foto, alcuni momenti di sabato sera con la presenza del vescovo La Placa tra i giovani del Grest).

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