Verso le elezioni a Comiso: il centrosinistra e il civismo presentano il candidato Gaetano Gaglio

COMISO, 26 Luglio 2026 – Le forze politiche progressiste, moderate e civiche di Comiso hanno ufficialmente presentato il progetto per il rilancio della città, indicando in Gaetano Gaglio il candidato unitario alla carica di sindaco di Comiso.

Un’intesa che, come sottolineato da Gaglio e dall’ex sindaco Filippo Spataro, si distingue nel panorama politico locale per la sua tempestività: una coalizione, una base programmatica e una candidatura definite con largo anticipo rispetto alla scadenza elettorale, senza precedenti nella storia recente della città.

Una coalizione ampia e strutturata

Alla presentazione hanno preso parte i vertici provinciali e regionali delle forze aderenti, tra cui i deputati regionali Stefania Campo (Movimento 5 Stelle) e Nello Dipasquale (Partito Democratico). L’alleanza riunisce sette tra partiti e liste civiche, rappresentati da:

Marcella Borrometi e Elio Pace (Sinistra Italiana provinciale),

Mario Cutello e Stefano Capuzzello (Territorio), Vittorio Ragusa (Raggruppamento Civico),

Angelo Curciullo, Gigi Bellassai e Gaetano Scollo (Partito Democratico), Erica Adamo (Lista Spiga), Antonino Distefano (Liberalsocialisti) ed Eliseo Brighina (Movimento 5 Stelle)

Le priorità programmatiche: sicurezza, fisco e territorio

Nel corso degli interventi sono stati approfonditi i punti cardine del programma, che spazia dalla riqualificazione del centro storico e delle periferie alla sostenibilità ambientale, passando per la valorizzazione dell’agricoltura, la sanità e il rilancio della frazione di Pedalino.

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